Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

«Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

«Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

«При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

«Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».