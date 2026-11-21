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В Госдуме предложили удвоить выплату остатков маткапитала
Депутат Антропенко предложил выдавать остатки маткапитала до 20 тыс. рублей
Размер единовременной выплаты неиспользованных остатков материнского капитала следует увеличить с 10 до 20 тыс. рублей, заявил зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Антропенко.
«Было бы актуально увеличить размер выплаты остатков маткапитала до 20 тыс. рублей», – приводит слова Антропенко ТАСС.
По его мнению, это позволит родителям использовать средства на свое усмотрение, что особенно важно в преддверии праздников. Парламентарий отметил, что сейчас остатки от 12 до 15 тыс. рублей могут оказаться невостребованными, так как получить можно только 10 тыс. рублей, а в некоторых регионах этих средств недостаточно для оплаты дополнительного образования.
В настоящее время семьи могут получить остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты, если его сумма не превышает 10 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Общественной палате предложили разрешить тратить часть маткапитала на детские вещи.
В прошлом месяце глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил о планах увеличить выплату на второго ребенка в 2027 году.
В июле в Общественной палате предложили модернизировать программу материнского капитала.