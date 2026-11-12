В Общественной палате предложили тратить маткапитал на коляски и кроватки

В ОП предложили тратить 150 тыс. рублей из маткапитала на нужды младенцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Такая мера стала бы дополнительной поддержкой для семей с двумя и более детьми, передает ТАСС.

«Следовало бы выделить сумму до 100-150 тыс. рублей, чтобы дать возможность потратить ее на текущие нужды. Это может быть, допустим, кроватка, манеж, автокресло, коляска и другие обязательно нужные в индивидуальном порядке вещи», – отметил эксперт.

Рыбальченко добавил, что сейчас в регионах выдают так называемые «коробки новорожденного», однако наборы для второго ребенка предусмотрены не везде, а их наполняемость различается. Например, в Москве можно выбрать между подарочным набором и компенсацией в 20 тыс. рублей.

Программа маткапитала работает в России с 2007 года. Сейчас выплата на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата на второго – 234 тыс. рублей. Если сертификат на первенца не оформлялся, сумма на второго ребенка достигает 963 тыс. рублей. Средства можно направить на жилье, образование, товары для детей с инвалидностью или пенсию матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Социального фонда Сергей Чирков анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка до 1 млн рублей в 2027 году.

Также председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил о необходимости модернизировать программу материнского капитала, подняв выплаты за появление третьего ребенка.

Кроме того, он предложил привязать размер маткапитала к социальной норме жилплощади в 18 квадратных метров на человека.