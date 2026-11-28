Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Финомбудсмен рассказал об условиях возврата банками похищенных мошенниками денег
Финомбудсмен Климов: Банки обязаны вернуть похищенные средства без мер защиты
Потерпевшие от действий мошенников могут требовать возврата средств, если банк не выполнил свои обязанности по защите счета клиента, сообщил финансовый уполномоченный в России Виктор Климов.
При похищении денег Климов рекомендовал незамедлительно сообщить об этом банку, направить письменное требование о возврате средств и обратиться в полицию, передает РИА «Новости».
«Если кредитная организация отказала или не ответила в установленный срок, спор можно передать финансовому уполномоченному. К обращению следует приложить имеющиеся документы, в том числе полученные в полиции. При этом нет необходимости ждать завершения расследования», – заявил Климов.
Банк несет ответственность за сохранность средств и обязан выявлять подозрительные операции, добавил он. Финансовый уполномоченный рассматривает споры с требованиями до 500 тыс. рублей. Его решения принимаются в течение 15 рабочих дней, бесплатны для граждан и обязательны для финансовых организаций.
С 1 сентября 2025 года банки будут проверять на признаки мошенничества также выдачу наличных через банкоматы. Если клиент настоял на проведении операции после предупреждения банка о рисках, оснований для возврата средств не будет, отметил финомбудсмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росфинмониторинг объяснил право приостанавливать операции клиентов банков при подозрении на отмывание средств.
Также Минцифры сообщило о возможности возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников в течение 30 дней.
Кроме того, президент Владимир Путин поручил обязать банки и операторов связи возвращать россиянам похищенные деньги в случае бездействия организаций.