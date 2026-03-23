Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир

Tекст: Станислав Лещенко

Новость о том, что их страну, согласно ежегодному докладу ООН, уже девятый раз подряд признали самой счастливой в мире, вызвала у финнов нездоровое оживление: они активно комментируют ее в соцсетях и новостных сайтах. И при этом никакого энтузиазма не ощущают – напротив, многие негодуют. В ООН утверждают, что рейтинг счастья составлен на основе исследований настроений жителей разных стран – но почему никто и сам не участвовал в этих опросах и не знает кого-либо из их участников?

«Это абсолютная чушь, – звучит один из наиболее популярных таких комментариев. – Результат полностью зависит от того, кого вы спросите. По крайней мере, меня и никого из моего обширного круга знакомых не спрашивали. Легко можно сделать вывод, что отвечали состоятельные люди. В этой стране безработных, больных, пожилых и других обездоленных вообще никогда ни о чем не спрашивают… Подобные новости о счастье – это вводящая в заблуждение чепуха, создающая впечатление, что в Финляндии якобы все хорошо».

Финны отмечают: «Было бы хорошо прекратить это производство самообмана. В Финляндии более полумиллиона человек принимают антидепрессанты, безработица – самая высокая в Европе, 600 000 человек находятся на принудительном взыскании (процедура, когда судебные приставы принудительно изымают часть доходов должника или все его имущество для погашения неоплаченных долгов – прим. ВЗГЛЯД), вера молодежи в будущее рухнула и т. д. Кто, черт возьми, участвует в этих опросах? Интересно, выборка вообще корректна?»

Кстати говоря, это не только самообман, но и обман доверчивых жителей остального мира. Год назад, когда Финляндию тоже объявили самой счастливой страной, последовал массовый заброс в интернет сгенерированных нейросетью изображений о счастливой Финляндии.

В одном из таких роликов демонстрировалось, что финские школы расположены в куполообразных зданиях с крышами из мха; что перед финскими магазинами установлены электрообогреватели для собак; что на улицах финских городов расположены звукоизолированные спальные капсулы. «Любому человеку, живущему в Финляндии или хотя бы посещавшему ее, понятно, что это фейк. Единственные "спальные капсулы", которые можно найти в Финляндии, находятся в столичном аэропорту, однако их можно использовать лишь после брони», – констатирует государственное издание Yle.

У страниц и групп, распространявших эти ролики, оказались сотни тысяч подписчиков. Значительная часть таких страниц модерировались из Индии и Пакистана. Сотрудник Хельсинкского университета Нико Пюрхенен отмечает, что жителям Индии и Юго-Восточной Азии Финляндия может казаться «экзотическим технологическим раем, в котором все хорошо», а живущим далеко от Суоми сложно проверить достоверность таких «фактов».

Такие ролики помогают завлекать студентов из стран Азии, делающих выбор в пользу Финляндии. Но по прибытии сказка рассыпается:

поверившие в мечту о сказочной стране иностранцы зачастую попадают в нищету и обнаруживают себя в очередях за бесплатной едой.

Стоит напомнить, что в стране бушует экономический кризис. Одной из главных его причин стал предпринятый по инициативе Хельсинки полный разрыв связей с Россией. По данным Статистического управления Финляндии, в феврале 2026 года заявления о банкротстве подали 379 компаний, что на 51 больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2025 год же количество поданных заявлений составило 3961, что уже превышает показатели кризисного 2009-го (3300 банкротств).

В связи с этим в стране все громче звучат голоса тех, кто настоятельно советует попытаться хотя бы частично откатить ситуацию в отношениях с РФ. Так, Пааво Вяюрюнен, возглавлявший финский МИД трижды (в 1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993 годах), призвал открыть границу с Россией. «Вчера мы узнали, что финская безработица – худшая в странах ЕС. Мы обошли в статистике даже Испанию», – подчеркивает экс-глава МИДа, напоминая, что финский туризм был убит закрытием границы с Россией. И это же решение Хельсинки нанесло серьезный удар по финскому круизному, гостиничному и ресторанному сектору, которые сейчас переживают период массовых банкротств.

«Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов. Продажи продуктов питания также увеличатся благодаря тому, что туристы не будут привозить еду из своих стран. Продажи других потребительских товаров также вырастут», – отметил политик в статье для газеты Uusi Suomi.

Рост количества банкротств увеличивает армию безработных и бездомных. Неимущие становятся клиентами секонд-хендов, промышляют воровством в магазинах. Недавно писатель Антто Террас, ранее работавший магазинным детективом в универмаге Stockmann в Хельсинки, рассказал, что в среднем задерживал 3,7 человека в день. Причем привычка к воровству настолько распространилась в финском обществе, что ее начали перенимать и люди вполне обеспеченные. Особенно Террасу запомнился случай, когда

вором оказался посол Финляндии в одной из европейских стран. «Его поймали на краже духов», – отмечает бывший магазинный детектив.

Государство сотрясают забастовки. В том числе по этим причинам в Финляндии и распространена депрессия, значительная часть населения сидит на антидепрессантах. Многие, впрочем, предпочитают «народный антидепрессант» – выпивку. Алкоголизм – это третья по распространенности причина смертей в стране. По приблизительным оценкам алкоголизмом в стране страдают до 400 тысяч человек. Для страны, население которой сейчас немногим превышает 5,6 млн человек, это значительные цифры.

Алкоголизм зачастую оборачивается суицидами. Если брать всех финнов трудоспособного возраста, то о самоубийстве размышлял каждый пятый. В целом уровень суицидов составляет 13 случаев на 100 000 жителей. Добровольно уходят из жизни не только бедняки, но и люди, на первый взгляд вполне успешные – так, в августе прошлого года один финский депутат наложил на себя руки прямо в здании парламента.

Более того, в 2024 году Финляндия, согласно данным Eurostat, заняла четвертое место в Европе (после Исландии, Польши и Австрии) по уровню самоубийств среди молодежи в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет. Психолог Центра предотвращения самоубийств Mieli Ry Алииса Куккола объясняет причины, по которым именно молодежь является в данном плане самой уязвимой группой: «Общество много требует и ждет от них, например, в отношении учебы и финансового положения». Между тем, согласно данным опросов, оптимизм финской молодежи относительно собственного будущего достиг исторического минимума – 70% подвержены стрессу из-за опасений того, что не смогут найти достойную работу.

И еще один характерный штрих. Финские приграничные районы с некоторых времен стали привлекать писателей, специализирующихся на уголовно-криминальном жанре и триллерах. Такого рода литераторы едут в Южную Карелию, чтобы вдохновиться воцарившейся там атмосферой запустения и безысходности. Эти районы жили за счет российского туризма, а когда россиянам закрыли въезд, то начали приходить в упадок.

Издание Etela-Saimaa приводит в пример писательницу Риину Паасонен из Тампере, которая обрела вдохновение в местечке Коннунсуо близ Лаппеэнранты. По словам Паасонен, она искала место, удовлетворяющее сразу нескольким условиям: оно должно было быть расположено на подходящем расстоянии от отправной точки истории, разворачивающейся в Хельсинки, быть малонаселенным и «источать мистику и жуть». Все это она обрела в Коннунсуо – там писательнице понравились и болотистая местность, и близость России, изображаемой в финских СМИ, как страна всевозможных ужасов. Писательница тем самым подтверждает, что настоящий ужас находится ровно там, где она и живет – опровергая домыслы о «самой счастливой в мире стране».