    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Иран пригрозил ударами по банкам за покупку облигаций США
    СМИ: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах во Франции
    Конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кто ответит за нейросеть

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    23 марта 2026, 09:06 • В мире

    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир

    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир
    @ Mattia Martegani/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Вводящая в заблуждение чепуха». Такими словами сами финны комментируют присвоенное Финляндии на этой неделе ООН звание «самой счастливой в мире страны». Целый ряд и социальных, и экономических показателей демонстрирует упадок финского общества и государства, и не последней причиной тому стал разрыв связей с Россией.

    Новость о том, что их страну, согласно ежегодному докладу ООН, уже девятый раз подряд признали самой счастливой в мире, вызвала у финнов нездоровое оживление: они активно комментируют ее в соцсетях и новостных сайтах. И при этом никакого энтузиазма не ощущают – напротив, многие негодуют. В ООН утверждают, что рейтинг счастья составлен на основе исследований настроений жителей разных стран – но почему никто и сам не участвовал в этих опросах и не знает кого-либо из их участников?

    «Это абсолютная чушь, – звучит один из наиболее популярных таких комментариев. – Результат полностью зависит от того, кого вы спросите. По крайней мере, меня и никого из моего обширного круга знакомых не спрашивали. Легко можно сделать вывод, что отвечали состоятельные люди. В этой стране безработных, больных, пожилых и других обездоленных вообще никогда ни о чем не спрашивают… Подобные новости о счастье – это вводящая в заблуждение чепуха, создающая впечатление, что в Финляндии якобы все хорошо».

    Финны отмечают: «Было бы хорошо прекратить это производство самообмана. В Финляндии более полумиллиона человек принимают антидепрессанты, безработица – самая высокая в Европе, 600 000 человек находятся на принудительном взыскании (процедура, когда судебные приставы принудительно изымают часть доходов должника или все его имущество для погашения неоплаченных долгов – прим. ВЗГЛЯД), вера молодежи в будущее рухнула и т. д. Кто, черт возьми, участвует в этих опросах? Интересно, выборка вообще корректна?»

    Кстати говоря, это не только самообман, но и обман доверчивых жителей остального мира. Год назад, когда Финляндию тоже объявили самой счастливой страной, последовал массовый заброс в интернет сгенерированных нейросетью изображений о счастливой Финляндии.

    В одном из таких роликов демонстрировалось, что финские школы расположены в куполообразных зданиях с крышами из мха; что перед финскими магазинами установлены электрообогреватели для собак; что на улицах финских городов расположены звукоизолированные спальные капсулы. «Любому человеку, живущему в Финляндии или хотя бы посещавшему ее, понятно, что это фейк. Единственные "спальные капсулы", которые можно найти в Финляндии, находятся в столичном аэропорту, однако их можно использовать лишь после брони», – констатирует государственное издание Yle.

    У страниц и групп, распространявших эти ролики, оказались сотни тысяч подписчиков. Значительная часть таких страниц модерировались из Индии и Пакистана. Сотрудник Хельсинкского университета Нико Пюрхенен отмечает, что жителям Индии и Юго-Восточной Азии Финляндия может казаться «экзотическим технологическим раем, в котором все хорошо», а живущим далеко от Суоми сложно проверить достоверность таких «фактов».

    Такие ролики помогают завлекать студентов из стран Азии, делающих выбор в пользу Финляндии. Но по прибытии сказка рассыпается:

    поверившие в мечту о сказочной стране иностранцы зачастую попадают в нищету и обнаруживают себя в очередях за бесплатной едой.

    Стоит напомнить, что в стране бушует экономический кризис. Одной из главных его причин стал предпринятый по инициативе Хельсинки полный разрыв связей с Россией. По данным Статистического управления Финляндии, в феврале 2026 года заявления о банкротстве подали 379 компаний, что на 51 больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 2025 год же количество поданных заявлений составило 3961, что уже превышает показатели кризисного 2009-го (3300 банкротств).

    В связи с этим в стране все громче звучат голоса тех, кто настоятельно советует попытаться хотя бы частично откатить ситуацию в отношениях с РФ. Так, Пааво Вяюрюнен, возглавлявший финский МИД трижды (в 1977–1982, 1983–1987 и 1991–1993 годах), призвал открыть границу с Россией. «Вчера мы узнали, что финская безработица – худшая в странах ЕС. Мы обошли в статистике даже Испанию», – подчеркивает экс-глава МИДа, напоминая, что финский туризм был убит закрытием границы с Россией. И это же решение Хельсинки нанесло серьезный удар по финскому круизному, гостиничному и ресторанному сектору, которые сейчас переживают период массовых банкротств.

    «Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов. Продажи продуктов питания также увеличатся благодаря тому, что туристы не будут привозить еду из своих стран. Продажи других потребительских товаров также вырастут», – отметил политик в статье для газеты Uusi Suomi.

    Рост количества банкротств увеличивает армию безработных и бездомных. Неимущие становятся клиентами секонд-хендов, промышляют воровством в магазинах. Недавно писатель Антто Террас, ранее работавший магазинным детективом в универмаге Stockmann в Хельсинки, рассказал, что в среднем задерживал 3,7 человека в день. Причем привычка к воровству настолько распространилась в финском обществе, что ее начали перенимать и люди вполне обеспеченные. Особенно Террасу запомнился случай, когда

    вором оказался посол Финляндии в одной из европейских стран. «Его поймали на краже духов», – отмечает бывший магазинный детектив.

    Государство сотрясают забастовки. В том числе по этим причинам в Финляндии и распространена депрессия, значительная часть населения сидит на антидепрессантах. Многие, впрочем, предпочитают «народный антидепрессант» – выпивку. Алкоголизм – это третья по распространенности причина смертей в стране. По приблизительным оценкам алкоголизмом в стране страдают до 400 тысяч человек. Для страны, население которой сейчас немногим превышает 5,6 млн человек, это значительные цифры.

    Алкоголизм зачастую оборачивается суицидами. Если брать всех финнов трудоспособного возраста, то о самоубийстве размышлял каждый пятый. В целом уровень суицидов составляет 13 случаев на 100 000 жителей. Добровольно уходят из жизни не только бедняки, но и люди, на первый взгляд вполне успешные – так, в августе прошлого года один финский депутат наложил на себя руки прямо в здании парламента.

    Более того, в 2024 году Финляндия, согласно данным Eurostat, заняла четвертое место в Европе (после Исландии, Польши и Австрии) по уровню самоубийств среди молодежи в возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет. Психолог Центра предотвращения самоубийств Mieli Ry Алииса Куккола объясняет причины, по которым именно молодежь является в данном плане самой уязвимой группой: «Общество много требует и ждет от них, например, в отношении учебы и финансового положения». Между тем, согласно данным опросов, оптимизм финской молодежи относительно собственного будущего достиг исторического минимума – 70% подвержены стрессу из-за опасений того, что не смогут найти достойную работу.

    И еще один характерный штрих. Финские приграничные районы с некоторых времен стали привлекать писателей, специализирующихся на уголовно-криминальном жанре и триллерах. Такого рода литераторы едут в Южную Карелию, чтобы вдохновиться воцарившейся там атмосферой запустения и безысходности. Эти районы жили за счет российского туризма, а когда россиянам закрыли въезд, то начали приходить в упадок.

    Издание Etela-Saimaa приводит в пример писательницу Риину Паасонен из Тампере, которая обрела вдохновение в местечке Коннунсуо близ Лаппеэнранты. По словам Паасонен, она искала место, удовлетворяющее сразу нескольким условиям: оно должно было быть расположено на подходящем расстоянии от отправной точки истории, разворачивающейся в Хельсинки, быть малонаселенным и «источать мистику и жуть». Все это она обрела в Коннунсуо – там писательнице понравились и болотистая местность, и близость России, изображаемой в финских СМИ, как страна всевозможных ужасов. Писательница тем самым подтверждает, что настоящий ужас находится ровно там, где она и живет – опровергая домыслы о «самой счастливой в мире стране».

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

