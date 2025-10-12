  • Новость часаБолее ста граждан ЕС и США попросили убежище в России в 2025 году
    12 октября 2025, 10:40 • В мире

    Разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов

    @ MAURI RATILAINEN/EPA/TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Самые трудные за всю историю времена переживает сегодня ресторанная отрасль Финляндии – по крайней мере, так утверждают сами представители финского общепита. Почему финны все меньше ходят в кафе и рестораны, какие еще сопутствующие признаки свидетельствуют о серьезном потребительском кризисе – и причем здесь отношения финских властей с Россией?

    Финский общепит начал испытывать проблемы еще в период пандемии Covid-19, когда население страны ушло на самоизоляцию. Однако с окончанием пандемии финны отнюдь не хлынули толпами в кафе и рестораны. Еще в прошлом году газета Helsingin Sanomat писала, что в финской столице заведения общепита закрываются одно за другим. Количество банкротств ресторанов и кафе в Хельсинки в 2023-м выросло на 70%. В 2024 же году количество банкротств заведений общепита по всей Финляндии выросло по сравнению с 2023-м на 80 % (закрылось свыше 700 заведений).

    Основной причиной этих банкротств местные СМИ называют обнищание жителей страны. Такие торжества, как дни рождения, свадьбы и юбилеи, которые раньше отмечались в ресторане, теперь все чаще проходят дома.

    Помимо этого на работе ресторанов также сказывается инфляция. «В худшие периоды инфляция достигала более семи процентов, что привело к росту цен на сырье. На практике цены на все продукты выросли – в отличие от зарплат», – говорит аналитик Яакко Норс. По его словам, после пандемии в Финляндии резко возросла популярность доставки еды, что также сократило количество посетителей в ресторанах. Существенно поднялась и арендная плата за коммерческие помещения.

    В 2025-м все эти проблемы усугубились. Банкротство заведений общепита превратилось в обыденное явление, но все же в мае финская пресса уделила особое внимание одному из таких событий: закрылся знаменитый ресторан Tapio в Лапландии, завоевавший в прошлом году звезду гида «Мишлен». Это заведение считалось самым северным мишленовским рестораном в мире. Открывшая его в 2018-м финско-британская пара Коннор Лейборн и Йоханна Моуруярви сначала не могли нарадоваться: клиенты валили валом. Но сейчас количество туристов в Лапландии – что финских, что иностранных – упало в разы. Люди больше не могут себе позволить турпоездки.

    Ничуть не лучше дело обстоит и в больших городах: так, июле в Хельсинки обанкротилось одно из самых знаменитых в городе кафе Villa Angelica. А в начале октября навсегда закрыл двери клуб-ресторан Le Bloom, расположенный в самом центре финской столицы. Владелец и гендиректор заведения Карлос Пецциа со скорбью рассказал, что причиной краха заведения стали финансовые трудности.

    А в августе в Финляндии закрылся уже второй по счету мишленовский ресторан – The Room, находившийся в центре Хельсинки. В ресторане было только четырнадцать посадочных мест: он предназначался для людей достаточно обеспеченных. Специальное меню стоило 113 евро, а за выбор алкогольных напитков нужно было доплатить еще 89 евро. И вот оказывается, что сейчас в Хельсинки больше не осталось достаточного количества клиентов, готовых выкладывать такие деньги в маленьком элитном ресторане.

    На днях финский шеф-повар и ресторатор Анри Ален назвал нынешние времена самыми трудными для ресторанной индустрии страны за всю ее историю.

    Отрасль находится в столь плачевном состоянии, что, по словам специалиста, период мирового финансового кризиса 2008 года «кажется детской игрой».

    Ален отметил, что с началом обострения украинского конфликта наблюдается рост цен на сырье, а люди стали реже посещать заведения общепита: если раньше люди ходили в рестораны со среды по субботу, то теперь рестораторы могут рассчитывать на продажи лишь два дня в неделю – с пятницы по субботу. Финны не тратят деньги, а копят их, а туристов стало значительно меньше, особенно на востоке страны. Ален попросил финских политиков срочно принять меры для спасения отрасли: снизить налоги на еду и алкоголь для заведений общепита, а также уменьшить порог вхождения в этот бизнес для молодежи.

    Подобные жалобы хорошо коррелируют с ростом безработицы в Финляндии: как известно, если у тебя нет постоянного заработка, то тебе не до посиделок в кафе. Всего на данный момент в Суоми без работы сидят 9,9 % трудоспособного населения (худший показатель с 2009 года).

    Причину этих бедствий долго искать не надо: руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми заявил, что из всех стран Евросоюза, испортивших отношения с Россией из-за украинского кризиса, наиболее сильно пострадала Финляндия.

    Именно отказ от взаимодействия с Россией обусловил стагнацию финской экономики. Экономический спад, наложившись на демографический кризис, усугубил и его.

    Главный экономист профсоюзной организации Akava Паси Сорйонен полагает, что, хотя наибольшая волна увольнений уже позади, сами периоды безработицы удлиняются. Действительно, жители Финляндии, раз потеряв трудовое место, сейчас остаются без работы рекордно долгое время: среднестатистический соискатель тратит на поиски порядка 70 недель. «Число безработных все еще растет, потому что открытых вакансий мало», – говорит Сорйонен.

    Еще примечательная новость: в Финляндии второй год подряд растет число злостных неплательщиков. По данным агентства Suomen Asiakastieto, более 380 тыс. жителей страны имеют хотя бы одну отметку о просрочке платежа, а в этом году должников стало больше на 11 тысяч. Чаще всего речь идет о неоплаченных счетах и потребительских экспресс-кредитах.

    На что сейчас у финнов уходят деньги в первую очередь? Так, в последнее время финские СМИ пишут, что в стране наблюдается всплеск популярности торговых точек, где продают товары секонд-хенд, и это не только одежда, но и, например, посуда.

    Кроме того, в прошлом году в Финляндии впервые с 2012 года выросло число людей, не имеющих жилья.

    В стране насчитали 3806 бездомных, что на 377 человек больше, чем годом ранее. Например, крупнейший арендодатель с самым дешевым жильем в Хельсинки Heka из-за долгов по арендной плате к сентябрю прошлого года выселил из своих квартир около 150 человек. В октябре прошлого года Kela разослало рекомендации тысячам жителей о необходимости поиска более дешевого жилья. Уведомления получили более 25 тысяч домохозяйств, пользующихся пособием по обеспечению прожиточного минимума.

    больше всего бездомных (пятая часть от общего количества) зафиксировано в Хельсинки, далее следуют Турку, Эспоо и Тампере. Впрочем, из них лишь около 690 человек в буквальном смысле живут на улице или в ночлежках – остальные 2,3 тысячи ночуют у друзей или родственников. В качестве основных причин такой ситуации называются нехватка доступного жилья, урезания в системе социального обеспечения и в целом высокая стоимость жизни в Финляндии.

    Кстати, среди бездомных лишь 20% приходится на мигрантов, прибывших из других стран. А 15% людей, не имеющих жилья – молодые люди в возрасте до 25 лет. То есть хуже всего сейчас приходится коренным финнам среднего и зрелого возраста, работягам, составляющий становой хребет общества. Неудивительно, что в такой ситуации финнам стало не до походов в рестораны.

