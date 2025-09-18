Почему прибалты держатся за остатки связей с Россией

Tекст: Станислав Лещенко

Недавние российско-белорусские учения «Запад-2025» были интерпретированы пропагандой Литвы, Латвии и Эстонии как «репетиция нападения на Балтию». Власти этих стран утверждают, что принимают «все меры безопасности». В приграничных зонах Латвии и Литвы было объявлено чрезвычайное положение, туда стянули дополнительные военные силы.

Активизировалась пропагандистская обработка населения. Ригу особенно беспокоит приграничный край Латгалия – там исторически проживает много русскоязычных, и он всегда считался «ненадежным». В ближайшее время будет осуществлен массовый заброс в почтовые ящики латгальцев листовок с инструкциями о том, как надо «оборонятся» и вести себя в условиях военного кризиса; аналогичные материалы выставят у себя крупнейшие местные сайты. Название листовок говорит само за себя: «Не отдадим ни сантиметра», «Не только с оружием: защитники Латгалии», «Информирован и устойчив».

А праворадикальное Национальное объединение внесло в Сейм Латвии законопроект о полном закрытии границы с Россией и Белоруссией. «Нацики» давно носятся с идеей «заколотить восточную границу» для любого движения – как транспорта, так и людей.

В партии заявляют, что «запуская дроны над территорией стран НАТО, Москва проверяет реакцию альянса и запугивает союзников Украины». Партия подчеркивает, что «правительство обязано защищать рубежи, население и национальную безопасность» – а потому «граница Латвии со странами-агрессорами должна быть закрыта». Тем более что у литовских активистов налицо пример соседей - Польша опять же под предлогом учений полностью закрыла границу с Россией и Белоруссией.

Как правило, латвийское правящее большинство с энтузиазмом принимает законопроекты с предложениями о том, как еще лишний раз плюнуть в сторону России или усложнить жизнь местным русскоязычным. Но в этот раз почему-то получилось иначе. Заявление пресс-службы Сейма гласит, что в немедленном полном закрытии границы с Белоруссией и Россией на данный момент нет необходимости. Отмечается, что к такому выводу пришли в парламентской комиссии по национальной безопасности. Подчеркивается, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности – и там тоже пришли к сходным выводам. Чем же объясняется подобная сдержанность?

Латвийские власти не любят этого афишировать, но их страна до сих пор зарабатывает большие деньги на торговле с Россией.

Если объем российского импорта в Латвию снизился за прошлый год до 395 млн евро и РФ перестала находиться в десятке крупнейших импортеров, то объем экспорта из Латвии в РФ по-прежнему исчисляется миллиардами (более 1 млрд евро в 2024 году).

Львиную долю экспортных товаров, поступивших в 2024 году из Латвии в РФ, составляли алкогольные напитки (454 млн евро). Латвия находится в тройке главных поставщиков вина в Россию. Кстати, в десятку главных продавцов вина на российский рынок также входит и Литва (6,7 млн долларов).

Основным поставщиком алкоголя из Латвии в Россию является предприятие Wellman Logistics, принадлежащее эстонской инвестиционной компании. Впрочем, оно поставляет в Россию отнюдь не только выпивку. В целом Wellman Logistics – крупнейший латвийский экспортер в Россию, отправивший за два года товаров на 146 млн долларов. Согласно декларациям на российской таможне, компания поставляет в РФ французские, испанские и чилийские вина, американский виски, а также беспроводные наушники, холодильники и посудомоечные машины. Также в прошлом году разные другие компании поставляли в Россию из Латвии текстильные материалы (более чем на 161 млн евро), фармацевтическую продукцию (более 66 млн евро) и косметику (около 48 млн евро).

Латвийская торгово-промышленная палата в прошлом году заявила, что изгнала из своих рядов практически половину членов из-за их продолжающегося сотрудничества с Россией. Речь шла о десяти компаниях из двадцати пяти. Однако многие бизнесмены, как оказалось, готовы смириться с порицаниями, но не прекращать выгодной торговли с Россией.

По данным Центрального статистического управления Латвии, ввозом товаров из России в прошлом году занимались 2,3% компаний от общего числа местных импортеров, а экспорт в РФ осуществляли 311 компаний – 6% от общего числа экспортеров. Однако этим цифрам верить нельзя. Большинство латвийских компаний, сотрудничающих с россиянами, хитрят и оформляют документацию так, чтобы по ней значилось, что они имеют дело с республиками Средней Азии.

«В то время, пока Латвия помогает украинской армии, а наши НКО собирают деньги абсолютно на все – от протезов рук и ног до зимней одежды, латвийские экспортеры обеспечивают жителям РФ тот образ жизни, как будто нет войны. Везут просекко, вино, виски и беспроводные наушники. Кружевное белье, трикотаж и молнии... Шоколад, духи, кое-что для производства. И привычные лекарства», – негодует латвийский портал Re:Baltica.

Среди таких поставщиков, по данным прибалтийских СМИ, оказался Рижский электромашиностроительный завод – согласно данным российской таможни, за два года данное предприятие экспортировало в РФ товаров на 55,8 млн долларов. Также в список экспортеров в «агрессивное государство» попали компании CW Technics (металлообработка и сварка), IMV Label (производство самоклеящейся бумаги в рулонах), Chocolette Confectionary (производство кондитерских изделий), Millmix Agro (технологическое оборудование для производства комбикормов), Rotoweb (производство упаковок), Рижский дизелестроительный завод, iCotton (оборудование для легкой промышленности и производства парфюмерии), Rikon (производство портового подъемно-транспортного оборудования), Arta-F (производство швейной фурнитуры), Lori RKF (ароматические отдушки).

Позиция латвийских властей по этому вопросу двойственная. С одной стороны, они сотрясают воздух призывами не иметь бизнеса с Россией и Белоруссией. Но никаких жестких ограничений пока не планируется: если тот или иной вид товара не входит в санкционный список, то ввозить его в Россию или из РФ не возбраняется.

Радикальные-националисты требуют «прекратить подкармливать экономику стран-агрессоров» и полностью запретить любые сношения с ними. Но в правительстве придумали универсальный ответ: они с радостью перекроют всю границу и с Россией и Белоруссией, автомобильные пути и железные дороги, но только в случае, если точно так же поступят остальные страны ЕС и НАТО. А в одиночку предпринимать такие меры Латвия не станет, поскольку, мол, они тогда окажутся малоэффективны.

Одновременно с Латвией отказалась закрывать границу с Россией и Эстония. Соответствующий законопроект выдвинула 16 сентября парламентская фракция правой партии «Отечество». Однако, по словам министра внутренних дел Игоря Таро, у Эстонии нет причин для подобных действий. Он пояснил, что «пограничные пункты функционируют нормально, а миграция из России в Эстонию существенно ограничена». Кроме того, по словам Таро, «были применены различные меры, включая введение полного таможенного контроля, что в значительной степени ограничило и товарооборот». Таро подчеркнул, что «если ситуация с безопасностью изменится, границу можно будет очень быстро закрыть», но пока делать этого не надо.

Причину такой позиции министра следует искать в цифрах: в 2023-24 гг. Эстония экспортировала в Россию товаров на 1,18 млрд долларов, а импортировала – на 181 млн долларов. В эти годы Эстония поставляла в Россию, в частности, продукты и сельхозпродукцию, разное электрооборудование. Показатели падают, но все еще остаются солидными.

При этом эстонские власти обращались с призывом остановить торговлю с РФ к Латвии, Литве, Польше и Финляндии, но успеха не добились.

В сентябре 2023 года правительство Эстонии предлагало ЕС включить в 12-й пакет антироссийских санкций полное торговое эмбарго: но, опять же, безрезультатно. И это дает Таллину индульгенцию в глазах националистической общественности: если остальные соседи, даже Финляндия, торговать с Россией не отказываются, то почему должна отказываться Эстония?

В Литве недавно предложили заблокировать два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, но Вильнюс отказался пойти на этот шаг. Литовские власти тоже постоянно используют риторику о необходимости прекращения торговли со «странами-агрессорами». И действительно, по сравнению с 2021 и 2024 годами литовский экспорт в Россию сократился на 82,7% (до 649,2 млн евро), импорт – на 95,2% (до 218,3 млн евро). Зато в 2024 году Литва вывезла из Белоруссии товаров на 188,8 млн евро, а ввезла туда – на 1,11 млрд.

Правда, недавно Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией, прекратив его действие с мая 2025 года, а Минск продлил запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы до апреля 2026 года. Тем не менее, взаимная торговля ведется и по сей день – и уничтожить ее полным односторонним разрывом связей Вильнюс явно не готов.