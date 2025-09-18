  • Новость часаПутин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов в зоне СВО
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин поддержал идею обсуждения создания регулятора для сферы ЖКХ
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта
    Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 18:15 • В мире

    Почему прибалты держатся за остатки связей с Россией

    Почему прибалты держатся за остатки связей с Россией
    @ Valda Kalnina/EPA/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Страны Прибалтики отказались следовать примеру Польши, на днях полностью закрывшей границу с Белоруссией. Власти Литвы, Латвии и Эстонии постоянно рассуждают об опасности, якобы исходящей от России и Белоруссии – но, когда встал вопрос о том, чтобы полностью от них отгородиться, прибалты делать этого не стали. Почему?

    Недавние российско-белорусские учения «Запад-2025» были интерпретированы пропагандой Литвы, Латвии и Эстонии как «репетиция нападения на Балтию». Власти этих стран утверждают, что принимают «все меры безопасности». В приграничных зонах Латвии и Литвы было объявлено чрезвычайное положение, туда стянули дополнительные военные силы.

    Активизировалась пропагандистская обработка населения. Ригу особенно беспокоит приграничный край Латгалия – там исторически проживает много русскоязычных, и он всегда считался «ненадежным». В ближайшее время будет осуществлен массовый заброс в почтовые ящики латгальцев листовок с инструкциями о том, как надо «оборонятся» и вести себя в условиях военного кризиса; аналогичные материалы выставят у себя крупнейшие местные сайты. Название листовок говорит само за себя: «Не отдадим ни сантиметра», «Не только с оружием: защитники Латгалии», «Информирован и устойчив».

    А праворадикальное Национальное объединение внесло в Сейм Латвии законопроект о полном закрытии границы с Россией и Белоруссией. «Нацики» давно носятся с идеей «заколотить восточную границу» для любого движения – как транспорта, так и людей.

    В партии заявляют, что «запуская дроны над территорией стран НАТО, Москва проверяет реакцию альянса и запугивает союзников Украины». Партия подчеркивает, что «правительство обязано защищать рубежи, население и национальную безопасность» – а потому «граница Латвии со странами-агрессорами должна быть закрыта». Тем более что у литовских активистов налицо пример соседей - Польша опять же под предлогом учений полностью закрыла границу с Россией и Белоруссией.

    Как правило, латвийское правящее большинство с энтузиазмом принимает законопроекты с предложениями о том, как еще лишний раз плюнуть в сторону России или усложнить жизнь местным русскоязычным. Но в этот раз почему-то получилось иначе. Заявление пресс-службы Сейма гласит, что в немедленном полном закрытии границы с Белоруссией и Россией на данный момент нет необходимости. Отмечается, что к такому выводу пришли в парламентской комиссии по национальной безопасности. Подчеркивается, что этот вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности – и там тоже пришли к сходным выводам. Чем же объясняется подобная сдержанность?

    Латвийские власти не любят этого афишировать, но их страна до сих пор зарабатывает большие деньги на торговле с Россией.

    Если объем российского импорта в Латвию снизился за прошлый год до 395 млн евро и РФ перестала находиться в десятке крупнейших импортеров, то объем экспорта из Латвии в РФ по-прежнему исчисляется миллиардами (более 1 млрд евро в 2024 году).

    Львиную долю экспортных товаров, поступивших в 2024 году из Латвии в РФ, составляли алкогольные напитки (454 млн евро). Латвия находится в тройке главных поставщиков вина в Россию. Кстати, в десятку главных продавцов вина на российский рынок также входит и Литва (6,7 млн долларов).

    Основным поставщиком алкоголя из Латвии в Россию является предприятие Wellman Logistics, принадлежащее эстонской инвестиционной компании. Впрочем, оно поставляет в Россию отнюдь не только выпивку. В целом Wellman Logistics – крупнейший латвийский экспортер в Россию, отправивший за два года товаров на 146 млн долларов. Согласно декларациям на российской таможне, компания поставляет в РФ французские, испанские и чилийские вина, американский виски, а также беспроводные наушники, холодильники и посудомоечные машины. Также в прошлом году разные другие компании поставляли в Россию из Латвии текстильные материалы (более чем на 161 млн евро), фармацевтическую продукцию (более 66 млн евро) и косметику (около 48 млн евро).

    Латвийская торгово-промышленная палата в прошлом году заявила, что изгнала из своих рядов практически половину членов из-за их продолжающегося сотрудничества с Россией. Речь шла о десяти компаниях из двадцати пяти. Однако многие бизнесмены, как оказалось, готовы смириться с порицаниями, но не прекращать выгодной торговли с Россией.

    По данным Центрального статистического управления Латвии, ввозом товаров из России в прошлом году занимались 2,3% компаний от общего числа местных импортеров, а экспорт в РФ осуществляли 311 компаний – 6% от общего числа экспортеров. Однако этим цифрам верить нельзя. Большинство латвийских компаний, сотрудничающих с россиянами, хитрят и оформляют документацию так, чтобы по ней значилось, что они имеют дело с республиками Средней Азии.

    «В то время, пока Латвия помогает украинской армии, а наши НКО собирают деньги абсолютно на все – от протезов рук и ног до зимней одежды, латвийские экспортеры обеспечивают жителям РФ тот образ жизни, как будто нет войны. Везут просекко, вино, виски и беспроводные наушники. Кружевное белье, трикотаж и молнии... Шоколад, духи, кое-что для производства. И привычные лекарства», – негодует латвийский портал Re:Baltica.

    Среди таких поставщиков, по данным прибалтийских СМИ, оказался Рижский электромашиностроительный завод – согласно данным российской таможни, за два года данное предприятие экспортировало в РФ товаров на 55,8 млн долларов. Также в список экспортеров в «агрессивное государство» попали компании CW Technics (металлообработка и сварка), IMV Label (производство самоклеящейся бумаги в рулонах), Chocolette Confectionary (производство кондитерских изделий), Millmix Agro (технологическое оборудование для производства комбикормов), Rotoweb (производство упаковок), Рижский дизелестроительный завод, iCotton (оборудование для легкой промышленности и производства парфюмерии), Rikon (производство портового подъемно-транспортного оборудования), Arta-F (производство швейной фурнитуры), Lori RKF (ароматические отдушки).

    Позиция латвийских властей по этому вопросу двойственная. С одной стороны, они сотрясают воздух призывами не иметь бизнеса с Россией и Белоруссией. Но никаких жестких ограничений пока не планируется: если тот или иной вид товара не входит в санкционный список, то ввозить его в Россию или из РФ не возбраняется.

    Радикальные-националисты требуют «прекратить подкармливать экономику стран-агрессоров» и полностью запретить любые сношения с ними. Но в правительстве придумали универсальный ответ: они с радостью перекроют всю границу и с Россией и Белоруссией, автомобильные пути и железные дороги, но только в случае, если точно так же поступят остальные страны ЕС и НАТО. А в одиночку предпринимать такие меры Латвия не станет, поскольку, мол, они тогда окажутся малоэффективны.

    Одновременно с Латвией отказалась закрывать границу с Россией и Эстония. Соответствующий законопроект выдвинула 16 сентября парламентская фракция правой партии «Отечество». Однако, по словам министра внутренних дел Игоря Таро, у Эстонии нет причин для подобных действий. Он пояснил, что «пограничные пункты функционируют нормально, а миграция из России в Эстонию существенно ограничена». Кроме того, по словам Таро, «были применены различные меры, включая введение полного таможенного контроля, что в значительной степени ограничило и товарооборот». Таро подчеркнул, что «если ситуация с безопасностью изменится, границу можно будет очень быстро закрыть», но пока делать этого не надо.

    Причину такой позиции министра следует искать в цифрах: в 2023-24 гг. Эстония экспортировала в Россию товаров на 1,18 млрд долларов, а импортировала – на 181 млн долларов. В эти годы Эстония поставляла в Россию, в частности, продукты и сельхозпродукцию, разное электрооборудование. Показатели падают, но все еще остаются солидными.

    При этом эстонские власти обращались с призывом остановить торговлю с РФ к Латвии, Литве, Польше и Финляндии, но успеха не добились.

    В сентябре 2023 года правительство Эстонии предлагало ЕС включить в 12-й пакет антироссийских санкций полное торговое эмбарго: но, опять же, безрезультатно. И это дает Таллину индульгенцию в глазах националистической общественности: если остальные соседи, даже Финляндия, торговать с Россией не отказываются, то почему должна отказываться Эстония?

    В Литве недавно предложили заблокировать два оставшихся КПП на границе с Белоруссией, но Вильнюс отказался пойти на этот шаг. Литовские власти тоже постоянно используют риторику о необходимости прекращения торговли со «странами-агрессорами». И действительно, по сравнению с 2021 и 2024 годами литовский экспорт в Россию сократился на 82,7% (до 649,2 млн евро), импорт – на 95,2% (до 218,3 млн евро). Зато в 2024 году Литва вывезла из Белоруссии товаров на 188,8 млн евро, а ввезла туда – на 1,11 млрд.

    Правда, недавно Литва денонсировала соглашение о таможенном сотрудничестве с Белоруссией, прекратив его действие с мая 2025 года, а Минск продлил запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы до апреля 2026 года. Тем не менее, взаимная торговля ведется и по сей день – и уничтожить ее полным односторонним разрывом связей Вильнюс явно не готов.

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы

    Давние претензии Польши к Германии по поводу репараций за Вторую мировую войну заиграли новыми красками. Внезапно выяснилось, что польское руководство по этому поводу противоречит само себе: президент страны требует выплаты репараций, а премьер считает этот вопрос закрытым. Почему этот скандал имеет значение и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

