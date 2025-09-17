Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Завершились стратегические учения «Запад-2025»
Совместные военные учения «Запад-2025» России и Белоруссии завершены
Крупные стратегические учения, организованные Вооруженными силами России и Белоруссии, проходили с 12 по 16 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Совместные стратегические учения «Запад-2025» Вооруженных сил России и Белоруссии завершились, передает ТАСС со ссылкой оборонное ведомство. Мероприятие проходило с двенадцатого по шестнадцатое сентября и включало участие коалиционной группировки войск.
В Министерстве обороны заявили: «В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации».
Учения охватывали выполнение задач по обеспечению безопасности Союзного государства и отработку совместных действий подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиционная группировка уничтожила условного противника и достигла линии условной государственной границы в ходе учений на полигоне Мулино.
Более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области в рамках стратегических учений «Запад-2025».
Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран были привлечены к совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области. В учениях участвовали 57 тыс. военных России и Белоруссии, а также авиация и корабли.