Минобороны сообщило о разгроме «противника» на учениях «Запад-2025»

Учения «Запад-2025» завершились выходом войск на условную границу противника

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Минобороны России объявило об успешном завершении совместной операции войсковой коалиции в ходе стратегических учений «Запад-2025» на полигоне Мулино.

В сообщении отмечается: «Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместных стратегических учений «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области завершилась полным разгромом «противника». Совместными слаженными действиями подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу».

Министерство обороны подчеркивает, что все поставленные задачи в рамках учений были выполнены, а условный противник уничтожен на всех направлениях. Итоги учений подтвердили высокий уровень взаимодействия между войсками стран-участниц коалиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025». Более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области в рамках этих учений.

Президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап «Запад-2025», при этом 125 единиц уже используются в спецоперации на Украине.