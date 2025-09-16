  • Новость часаФрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025»
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 20:42 • Новости дня

    Учения «Запад-2025» прошли с участием резервистов в Калининграде

    Резервисты впервые сформировали танковое подразделение на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках стратегических учений «Запад-2025» более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области.

    Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» сопровождались учебными сборами с резервистами, сообщает ТАСС. Уточняется, что впервые в ходе таких сборов резервисты были объединены в отдельное танковое подразделение, подготовленное к выполнению боевых задач.

    В Министерстве обороны России заявили: «Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов».

    Кроме того, на занятиях с личным составом отряда «БАРС-39» по штурмовой подготовке был внедрен опыт боевых подразделений России по применению мотоциклов в штурмовых действиях. Всего для участия в сборах было призвано более 400 человек. Резервисты проходили подготовку на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025».

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы России и Белоруссии, включая авиацию и корабли. Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим учениям в Мулино Нижегородской области.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 17:16 • Новости дня
    Кабмин рассказал о планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России

    Кабмин рассказал о планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России в ближайшие годы

    Кабмин рассказал о планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В стратегических планах правительства на ближайшее десятилетие обозначено развитие скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    Об этом говорится в материалах кабмина к стратегической сессии «Развитие скоростного транспортного сообщения», передает ТАСС.

    В документах отмечено, что в ближайшие десять лет будет развиваться сразу несколько альтернативных технологий, включая поезда на магнитной левитации и движение в вакуумной среде (Hyperloop).

    В материалах также подчеркивается успешная эксплуатация маглева (поезда на магнитной подушке) в Шанхае с 2004 года, где поезд курсирует между аэропортом и городом. Правительство России привело данные о том, что в Китае ведутся разработки поезда, способного достигать 600 км/ч, а ожидаемое сокращение времени в пути между Пекином и Шанхаем составит три часа.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках».

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    16 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    По словам генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, первый этап апробации завершился успешно, дальнейшее развитие проекта ведется совместно с министерством обороны, передает ТАСС.

    «Комплект «Новатор» успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», – заявил он.

    На Третьем Всероссийском оружейном форуме «Калашников» представил новую линейку одежды, средств индивидуальной бронезащиты и рюкзаков, сообщается в Telegram-канале концерна. В экспозиции были продемонстрированы нательное белье для различных климатических условий, элементы всесезонной и утепленной одежды, головные уборы, перчатки и рукавицы, построенные по системе слоев для оптимальной терморегуляции.

    Модульная разгрузочная система 2.0 и бронешлем по классу защиты Бр2 вошли в ассортимент индивидуальной бронезащиты. МРС позволяет адаптировать комплект под конкретные задачи, в том числе для скрытных действий или активного перемещения. В новой версии системы количество элементов оптимизировано, сохраняя функциональность: многофункциональный бронежилет перекрывает задачи низкопрофильных и других видов жилетов. Конструкция позволяет учитывать требования к терморегуляции.

    Бронешлем, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, демонстрирует противоосколочную стойкость на уровне не менее 630 метров в секунду. Он совместим со средствами защиты слуха и дополнительным приборным оснащением.

    В новой линейке рюкзаков уменьшено число отдельных изделий при увеличении их функциональности и вариативности. Модульная система транспортировки грузов поддерживает совместимость с разгрузочной системой и обеспечивает возможность одновременного использования с элементами комплекта.

    Напомним, «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия.

    В августе «Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода.

    16 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии неожиданно приняли участие представители США, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей, пишет The New York Times (NYT).

    Газета The New York Times отметила неожиданность присутствия представителей США на учениях «Запад-2025» в Белоруссии, пишут «Известия».

    По данным издания, появление американской стороны стало примечательным событием, поскольку маневры традиционно посвящены отработке обороны России от возможного вторжения со стороны НАТО.

    В NYT подчеркнули, что учения проводятся раз в четыре года, а самой мощной страной альянса являются Соединенные Штаты. По словам авторов публикации, белорусские военнослужащие восприняли визит представителей США как приятный сюрприз. В статье отмечается, что республика выразила восторг по поводу участия американцев в маневрах.

    Напомним, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    16 сентября 2025, 17:50 • Новости дня
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный бюджет страны по-прежнему носит характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России» и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами партии.

    «Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», – заявил Медведев, говоря о подготовке проекта бюджета на 2026 год, передает ТАСС.

    Он отметил, что для «Единой России» остается приоритетом сохранение финансирования мероприятий «Народной программы». По его словам, важно продолжать реализацию задач, которые поставил президент России, несмотря на все сложности.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что накануне провел двухчасовое обсуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященное приоритетам федерального бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов.

    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    16 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня

    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио

    Tекст: Денис Тельманов

    В первые три дня чемпионата мира по легкой атлетике отечественные спортсмены получили более 17 млн рублей поощрений по специальной системе ВФЛА.

    Российские легкоатлеты, пропустившие чемпионат мира в Токио, получили за первые три дня соревнований более 17 млн рублей, передает ТАСС.

    Призовые выплачивает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по специальному положению, утвержденному исполкомом организации 6 августа. Оно распространяется на ряд профессиональных турниров, организованных в России и на официальные международные состязания, прошедшие с весны по лето 2025 года.

    Выплаты полагаются спортсменам, добившимся результатов, сопоставимых с итогами чемпионата мира в Токио – речь идет о результатах на уровне первых пяти мест мирового первенства.

    Так, призовые составляют от 1,5 млн до 150 тыс. рублей в зависимости от показанного результата. В частности, Александр Гарин, Александр Городсков и Сергей Шарыпов в спортивной ходьбе на 35 километров превзошли время чемпиона мира, а еще 13 российских легкоатлетов добились аналогичных успехов в других дисциплинах.

    В пресс-службе ВФЛА подтвердили, что «все, что соответствует положению, безусловно, будет реализовано в установленном этим положением порядке». Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 21 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на 10 тыс. метров. Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, и президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    16 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»

    Путин: Целью учений «Запад» является отработка защиты Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», – заявил Путин на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, мероприятия проходят на 41 полигоне, в том числе в Белоруссии. В учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

    Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    16 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39

    Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке

    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.

    Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.

    В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.

    Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.

    Напомним, на прошлой неделе Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    Ростех рарнее начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М».

    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон.

    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.

    Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.

    Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.

    16 сентября 2025, 16:10 • Новости дня
    Варшава сообщила Минску о задержании белоруски по делу о дронах

    Польша уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по делу о дронах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские власти официально проинформировали Минск о задержании гражданки Белоруссии за предполагаемое нарушение запрета полетов дронов.

    Варшава официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии, подозреваемой в использовании беспилотника в запретной для полетов зоне, передает ТАСС. В белорусском МИД сообщили, что польская сторона проинформировала их о задержании женщины на территории Польши.

    По данным дипведомства, задержанную подозревают не только в запуске дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, но и в создании угрозы для безопасности и правопорядка. Белорусские дипломаты пока не раскрывают дополнительные детали дела и не сообщают о возможных мерах реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержали двух иностранцев с Украины и из Белоруссии за запуск беспилотника вблизи правительственных зданий.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при его пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    16 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

