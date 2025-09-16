На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
В учениях «Запад-2025» участвовали военные из семи государств
Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.
Контингенты вооруженных сил Бангладеш, Индии и Ирана, а также Беларуси приняли участие в стратегических учениях «Запад-2025», передает ТАСС. Оперативные группы из Буркина-Фасо, Конго и Мали были направлены для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск.
В материалах пресс-службы Кремля указывается: «В состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств – Буркина-Фасо, Конго и Мали».
Совместные учения проходят на территории России при участии военных специалистов и командных структур сразу семи государств. Проведение подобных маневров направлено на отработку взаимодействия в рамках коалиционной группировки войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии приняли участие представители США, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей.
Белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник».
Индийские военные приняли участие в учениях, что стало неожиданностью для Запада, ранее считавшего Индию частью британской цивилизации.