На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».