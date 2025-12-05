Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Якушев отметил лидерство завода «Автотор» в импортозамещении России
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев посетил новые производственные цеха завода «Автотор» в Калининграде и принял участие в форуме муниципальных депутатов партии.
Во время осмотра завода Якушев подчеркнул, что предприятие вносит значительный вклад в импортозамещение, а поддержка проектов цифровой трансформации – одно из приоритетных направлений народной программы партии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Особое внимание секретарь Генсовета партии уделил новой роботизированной линии, способной производить до 80 тыс. кузовов в год с возможностью быстрой перенастройки на разные модели. По его словам, «здесь налажено производство электродвигателей, электромобилей». Якушев также отметил, что предприятие – основной налогоплательщик региона, с рабочим коллективом более 30 тыс. человек.
«Если говорить в целом о развитии российской экономики, то «Автотор» помогает решать вопросы импортозамещения. Предприятие совершило серьёзный рывок вперед. В следующем году локализация будет еще выше. То есть, в том числе на этой площадке, решается поставленная Президентом задача и завоевывается технологический суверенитет», – сказал Якушев.
Также он вручил партийные билеты «Единой России» четырем сотрудникам «Автотор» и рассказал о появлении в народной программе партии отдельного технологического блока, посвященного инновациям и технологическому суверенитету. Подчеркивается, что на заводе уже протестировали новые лакокрасочные материалы российского производства, что снижает зависимость от иностранных поставщиков и поддерживает курс на импортозамещение.
Якушев обозначил для калининградского отделения приоритеты на форуме: усиление членской базы, увеличение количества сторонников, особое внимание молодежному крылу «Молодая Гвардия», а также продолжение работы с участниками специальной военной операции, которые имеют 25% преференцию на предварительном голосовании. Важность этих мер особо подчеркнута накануне федеральных и региональных выборов, намеченных в регионе.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что «Единая Россия» добилась заметных успехов на муниципальных выборах этого года, а один из новых членов партии – участник СВО и муниципальный депутат Максим Хапочкин, ставший депутатом в Зеленоградске и оказывающий юридическую помощь военнослужащим после тяжелого ранения на Купянском направлении.