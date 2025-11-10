  • Новость часаЗахарова дала оценку отставке главы Би-би-си
    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику
    Гендиректор Би-би-си объявил об отставке после скандала с фальсификацией речи Трампа
    У «кошелька Зеленского» на Украине прошли обыски
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    Украинские военные попытались сбежать из окружения в гражданской одежде
    Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах
    В Сенате США договорились о завершении шатдауна
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    29 комментариев
    10 ноября 2025, 11:05 • Новости дня

    Зеленский сообщил о планах заказать 27 ЗРК Patriot в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.

    По его словам, Украина планирует закупить у США 27 зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев также рассчитывает на получение от европейских стран имеющихся у них систем ПВО, чтобы усилить оборону страны.

    На вопрос британских журналистов о достаточности поддержки со стороны ЕС и Британии, Зеленский ответил: «этого никогда не бывает достаточно». Он подчеркнул, что Украине необходима дальнейшая военно-техническая помощь со стороны Запада.

    При этом Зеленский призвал европейские страны действовать взвешенно в вопросе их физического присутствия на Украине. Президент пояснил, что излишне активные инициативы могут спровоцировать сокращение как финансовой, так и военной поддержки со стороны западных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    Дания заявила о готовности оплатить поставку таких же систем для ВСУ.

    Американский президент ранее предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot.

    9 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных

    Сырский: Россия нанесла удар по ВСУ в Днепропетровской области после взлома чата

    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных
    @ Roman Chop/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные попали под удар во время построения на плацу для награждения в Днепропетровской области Украины, поскольку российская сторона узнала о торжестве из взломанного группового чата в соцсетях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    «Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.

    Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».

    Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.

    Комментарии (7)
    9 ноября 2025, 18:46 • Новости дня
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    Германия решила продать Бразилии предназначенные Украине танки
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия рассматривает возможность продажи крупной партии танков и БМП Бразилии после того, как Украина отказалась от поставок этой техники.

    О планах продажи танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5 Бразилии, вместо отправки их на Украину, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ, передает Lenta.ru.

    По данным источника, в сделке фигурируют шестьдесят пять танков и семьдесят восемь боевых машин пехоты, ранее отремонтированных и модернизированных компанией KNDS в Германии. Эти образцы предназначались для Украины, но она якобы отказалась принимать их в таком количестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Military Watch Magazine отметил, что пригодными к эксплуатации на Украине остаются только 20-30% танковых подразделений, несмотря на усилия по их ремонту.

    Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    Комментарии (10)
    9 ноября 2025, 12:58 • Новости дня
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе.

    Драка произошла в зале перед концертом Светланы Лободы в Кишиневе, передает «Страна». В один из моментов группа блондинок устроила потасовку, сопровождаемую выдиранием волос и руганью. Итоги конфликта издание не уточняет. Точная причина конфликта между зрителями также не называется.

    По имеющейся информации, на концерт певицы приехало большое число украинцев.

    Из-за сбоя в работе базы данных украинской таможни граница оказалась закрыта на несколько часов. Многим фанатам пришлось ждать в очередях, и они, чтобы скоротать время, начали петь песни Лободы прямо на пунктах пропуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певице Лободе могут отказать во въезде в Россию. Суд отказался запрещать Лободе исполнять песню «К черту любовь». В Ереване Лобода прогнала зрительницу со сцены за отказ осудить Россию.

    Комментарии (11)
    9 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    Комментарии (6)
    10 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет

    Во время интервью Зеленского Guardian в его резиденции в Киеве пропал свет

    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет
    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Комментарии (8)
    9 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    Российские хакеры прекратили работу украинского военного мессенджера Sonata
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате кибератаки российских хакеров, объединившихся в группы PalachPro и Eye Of Sauron, мессенджер Sonata перестал работать, лишив украинских военных возможности передавать данные командованию.

    Российские хакеры провели успешную атаку на мессенджер Sonata, которым пользовались украинские военные, передает «360». По данным Telegram-канала Mash, в результате DDoS-атаки сервис был выведен из строя, что наглядно подтверждается опубликованными скриншотами. Они также сообщают, что «через эту платформу украинские военные докладывали командованию обстановку и передавали данные о передвижениях».

    Взлом организовали участники группировок PalachPro и Eye Of Sauron, отмечает источник. Использовавшийся создателями Sonata способ защиты – регистрация через индивидуальные QR-коды – не спас платформу от массированной кибератаки со стороны российских специалистов.

    Sonata была создана украинской компанией Dolya Communication Systems в партнерстве с американской Motorola Solutions. Решениями компании также пользуются силовые структуры – в том числе Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.


    Комментарии (5)
    10 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины

    WSJ: Расследование ФРГ теракта на «Северных потоках» грозит срывом поддержки Киева

    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» угрожают единству Европы и могут подорвать поддержку Украины, передает ТАСС.

    Немецкие следователи считают, что за взрывами стоят украинские силовые структуры, действовавшие под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В публикации отмечается, что любое судебное слушание еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком военных систем.

    Полиция совместно с прокуратурой Германии выстроила дело против Украины, отследив судовые компании, телефоны и автомобильные номера. Это позволило подготовить почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех украинских военнослужащих спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По информации источников, целью диверсии было сокращение доходов России от экспорта нефти и подрыв экономических связей между Россией и Германией.

    Федеральная прокуратура ФРГ установила всех участников атаки. Ордера выданы на арест шести граждан Украины, еще один подозреваемый, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Группа, по данным следствия, прибыла на яхте «Андромеда» из Ростока к месту диверсии в Балтийском море и включала шкипера, координатора, специалиста по взрывчатым веществам и четырех водолазов.

    Итальянские судьи, как ожидается, к декабрю примут решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова – предполагаемого руководителя диверсантов. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет для его доставки из Италии в Гамбург для суда.

    Напомним, находящийся в итальянской тюрьме украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в ожидании решения по экстрадиции в Германию.

    Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Кузнецова властям Германии по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции еще одного фигуранта дела, гражданина Украины Владимира Журавлева.

    Комментарии (8)
    9 ноября 2025, 15:29 • Новости дня
    Российскую императорскую семью на Украине обвинили в «империализме»
    Российскую императорскую семью на Украине обвинили в «империализме»
    @ Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24/German Federal Archive/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский Институт нацпамяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» согласно закону о декоммунизации, что приведет к переименованиям улиц, связанных с царской семьей.

    Украинский Институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма» в соответствии с законом о декоммунизации, передает ТАСС. В связи с этим власти страны намерены убрать топонимы и объекты инфраструктуры, связанные с именем Романовых. Ожидается переименование улиц, а также демонтаж памятных знаков, посвященных императорской династии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве за год переименовали более 50 улиц и площадей. На Украине разрешили называть улицы именем участника убийства царя.

    Комментарии (9)
    10 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

    Оперштаб Кубани сообщил о нейтрализации четырех безэкипажных катеров у Туапсе

    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе на Черном море были нейтрализованы четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

    Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря вблизи Туапсе. Один из катеров сдетонировал возле береговой линии, в результате чего ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, а также гараж и лодочный ангар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

    В оперштабе подчеркнули, что пострадавших среди местного населения нет. На место происшествия прибыли специалисты и экстренные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в районе побережья Краснодарского края произошел взрыв безэкипажного катера.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинский безэкипажный катер сдетонировал у береговой линии Кубани

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе побережья Краснодарского края был зафиксирован взрыв безэкипажного катера.

    Взрыв безэкипажного катера произошел у побережья Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел вблизи береговой линии. По информации агентства, взрыв не привел к жертвам и разрушениям.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новороссийска предупредили жителей города об угрозе атаки безэкипажных катеров.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 03:59 • Новости дня
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского.

    «Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian, погас свет», – заявил Мирошник в Telegram.

    По словам дипломата, подобные инциденты уже случались ранее, когда западные лидеры посещали Киев. Он вспомнил сирену во время визита Джо Байдена, а также спуск Франка-Вальтера Штайнмайера в бомбоубежище в Чернигове.

    «Похоже, что сценаристы квартала исписались», – заявил Мирошник, оценивая «страдания от истерзанной энергосистемы». Дипломат подчеркнул, что Зеленский делает ставку на «выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров жалобами на блэкаут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области Украины.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои на всем участке фронта. В Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ, сорвав попытки боевых групп противника продвинуться в сторону позиций «Северян». В районе Варачино украинским силам не удалось провести успешную контратаку, они с потерями отступили к исходным рубежам.

    «Кроме того, в Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении продолжается наступление российских подразделений на Волчанск и близлежащие районы. Штурмовые группы продвинулись в южной части Волчанска, взяв под контроль более 20 зданий с общим продвижением до 250 м. В лесу западнее Синельниково штурмовики захватили две позиции ВСУ и продвинулись еще на 200 м.

    На участке Меловое-Хатнее «Северяне» расширили контроль в лесополосе на 500 м и ликвидировали до взвода украинских военных. Российские расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли поражение позициям ВСУ в районе Горяного. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на Хатненском участке фронта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 10:12 • Новости дня
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    @ wikipedia.org/Skoropadsky (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приднепровская ТЭС получила значительные повреждения после ночной атаки, кроме того, пострадали Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора, сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

    Серьезное повреждение Приднепровской теплоэлектростанции в Днепропетровской области Украины произошло в ночь на 8 ноября, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    ТЭС входит в состав энергохолдинга ДТЭК, принадлежащего Ринату Ахметову. Владелец станции еще ранее заявлял о повреждении одного из своих объектов, не уточняя детали происшествия. По сведениям журналистов, в результате удара ущерб нанесен именно Приднепровской ТЭС.

    Также в числе пострадавших оказалась Кременчугская гидроэлектростанция, а кроме того – объекты компаний «Укргаздобыча», «Укрнафта» и Smart Energy. О степени разрушений сообщил источник издания в украинском кабинете министров. В частности, он отметил: «Били по нефти и по газу… Повреждения существенные».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине повредили первую крупную теплоэлектростанцию на биомассе.

    Энергетическая компания ДТЭК сообщила о серьезных повреждениях своей теплоэлектростанции.

    Чиновники на Украине заявили, что ремонт Трипольской ТЭС считается бесполезным.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    Пьяный начальник украинского военкомата похвастался убийством гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время празднования дня рождения в одесском баре начальник отделения украинского военкомата Дмитрий Шахнов в состоянии опьянения публично хвастался убийством мирных жителей, сообщили в российских силовых структурах.

    Пьяный начальник одного из отделений украинского военкомата, полковник Дмитрий Шахнов, в ходе празднования дня рождения в одесском баре оскорблял посетительницу и публично признавался в убийствах мирных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Как сообщают собеседники агентства, соответствующее видео распространили украинские блогеры. На кадрах видно, как Шахнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения у барной стойки, заявляет: «Я убивал мирных жителей, будучи в АТО, но в текущем конфликте почему-то не воюю».

    Инцидент произошел в октябре. По словам источника, именно тогда полковник Шахнов праздновал свой день рождения, что и стало поводом для бурного поведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника территориального центра комплектования. В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования устроили массовую драку с местными жителями.

    Комментарии (0)
    Главное
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений
    Власти Японии осудили министра за намек на принадлежность Курил России
    После столкновения поездов под Братиславой госпитализированы 79 человек
    Полиция задержала ранившего ножом двоих человек в центре Москвы мужчину

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику

    Власти Прибалтики наконец-то убедили своих сограждан в предстоящем «нападении России». Вот только результатом оказалась не мобилизация общества против «русской угрозы», а разрушение собственной экономики и массовое бегство и людей, и денег из региона. Как именно это произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

