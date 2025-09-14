Связисты провели линию связи при помощи БПЛА на учениях «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время совместных учений «Запад-2025» специалисты связи Вооруженных сил России и Белоруссии проложили оптоволоконную линию связи с помощью беспилотника, передает ТАСС. В Минобороны отметили: «В ходе отработки одного из тактических эпизодов на совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» специалисты войск связи протягивали оптоволоконную линию связи, используя беспилотный летательный аппарат».

Военные связисты обеспечили развертывание цифровых каналов передачи информации, коммутационного оборудования и специальной аппаратуры, а также организовали спутниковые каналы связи и видеоконференцсвязь на командных пунктах.

Системы радиоэлектронной борьбы использовались для защиты пунктов управления от возможных атак беспилотников условного противника.

