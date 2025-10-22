  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 06:27

    Блогер Шпак вновь стал фигурантом уголовного дела в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер Александр Шпак, ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела без уточнения деталей.

    Новое уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено, передает ТАСС. Правоохранительные органы сообщили, что Шпак, также известный как Мещанский-Шпак, стал фигурантом нового дела, однако подробности пока не раскрываются.

    Согласно базе розыска МВД, блогер, осужденный в России заочно, снова объявлен в розыск. В этой же базе он впервые появился в январе прошлого года. Шпак находится за границей и включен в международный розыск.

    Ранее Басманный суд Москвы признал Шпака виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, за что ему заочно назначено восемь лет лишения свободы и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года после освобождения.

    В приговоре отмечено, что в видеозаписи своего выступления Шпак утверждал о причастности Вооруженных сил России к подрыву Каховской ГЭС и выражал враждебное отношение к гражданам страны и военнослужащим.

    В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами России – после публикации видео, на котором Шпак демонстративно сжигает российский паспорт.

    Также в октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал его виновным по пяти административным делам о дискредитации Вооруженных сил России и назначил штрафы по 50 тыс. рублей по каждому из протоколов.

    Дополнительно Шпак был оштрафован за видеоролик, в котором приравнивал режим нацистской Германии к СССР и современной России, а также отрицал решающую роль советского народа в разгроме Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе приговор к восьми годам заключения для блогера Александра Шпака за распространение фейковой информации о российской армии.

    Басманный суд Москвы вынес заочный приговор Шпаку по делу о ложных сведениях относительно действий российской армии. Александр Шпак, который уехал за границу, сжег свой российский паспорт, после чего против него возбудили уголовное дело.

    21 октября 2025, 17:24
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Варламов и журналистка Анна Монгайт (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    «Монгайт Анна Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.

    Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.

    До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.

    21 октября 2025, 14:25
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после тяжелого ранения, подтвердил, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

    «Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

    Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

    Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

    В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

    В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

    Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 18:12
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли

    Силуанов: Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли

    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о достижении договоренности с Центробанком по вопросу легализации криптовалютных расчетов во внешнеэкономической деятельности.

    «Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов», – сообщил он по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, передает ТАСС.

    Силуанов отметил, что стороны пришли к единому мнению о необходимости урегулировать и легализовать этот рынок с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка.

    Ранее ЦБ предложил запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима.

    21 октября 2025, 09:40
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    21 октября 2025, 14:58
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство россиян демонстрируют высокое доверие и гордость за армию, а почти семь из десяти готовы ограничивать расходы ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Опрос, проведенный в октябре 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, показал, что 80% граждан доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны, передает ТАСС. Столько же респондентов подчеркнули, что поддерживают усилия государства по защите национальных интересов, отметив консолидацию общества вокруг этих идей.

    Семь из десяти участников исследования заявили о готовности экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны (69%), причем почти половина выразила абсолютное согласие с этим утверждением (45%). Такой подход, по мнению авторов исследования, отражает деятельностную модель патриотизма, которая приходит на смену исключительно эмоциональному восприятию.

    В итогах говорится, что армия остается одним из важнейших институтов российского общества, на который возложена миссия по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

    21 октября 2025, 16:04
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    21 октября 2025, 14:35
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    21 октября 2025, 21:11
    Еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия обсуждает предоставление Киеву нового кредита за счет доходов от замороженных российских активов, не предусматривая их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.

    «Это предложение не содержит конфискацию российских активов», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Домбровскис отметил, что Канада и Британия уже выразили готовность присоединиться к инициативе ЕК и использовать замороженные на их территории российские суверенные активы для финансирования кредита Киеву.

    Ведутся аналогичные переговоры с другими странами G7, где также находятся российские средства.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России.

    21 октября 2025, 19:00
    Российский рынок акций зафиксировал падение на 4,1%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии во вторник упал на 4,1% и составил 2632,42 пункта.

    Снижение затронуло также другие ключевые индексы – долларовый РТС опустился на 4,08%, достигнув отметки 1019,41 пункта, передает РИА «Новости». Индекс Мосбиржи в юанях показал еще более глубокое падение, потеряв 5,23% и завершив сессию на уровне 1063,09 пункта.

    Ранее во вторник в начале утренних торгов индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 снизился на 0,36%, составив 2734,83 пункта.

    21 октября 2025, 09:19
    FT: Европейцы вынуждены скрывать раздражение саммитом в Будапеште

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские дипломаты раздражены решением провести саммит лидеров России и США в Венгрии, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, ссылаясь на источники среди чиновников Евросоюза, «никому это не нравится... Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, выбор Будапешта вызвал тревогу и недовольство среди европейских политиков. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге в понедельник некоторые участники напомнили, что предыдущая крупная сделка, достигнутая в Будапеште, оказалась неблагоприятной для Украины.

    Другой дипломат отметил, что «история имеет свойство повторяться», намекая на скептические настроения по поводу предстоящего саммита.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    21 октября 2025, 16:12
    СК возбудил дело о мошенничестве против юристов блогера Митрошиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи СК возбудили уголовное дело против юристов блогера Александры Митрошиной по обвинению в мошенничестве.

    В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что фигурантами дела стали адвокат Адвокатской палаты Петербурга Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, передает ТАСС.

    Согласно материалам следствия, Волхова и Гольцева подозреваются в совершении особо крупного мошенничества по предварительному сговору.

    «Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в марте Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денежных средств. Ей предъявили обвинение, она полностью признала вину.

    Блогер с 2019 по 2021 год задолжала ФНС более 214 млн рублей.

    21 октября 2025, 16:59
    Захарова рассказала о подарках российских дипломатов за рубежом

    Захарова: Российские дипломаты за рубежом дарят хохлому и гжель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном экспортном форуме «Сделано в России» рассказала, что российские дипломаты за рубежом традиционно дарят подарки отечественного производства.

    Среди популярных подарков Захарова назвала подносы из Жостово, шкатулки из Палеха, посуду из Гжели и изделия с хохломской росписью, а также шали и финифть, передает ТАСС.

    Захарова обратилась к представителям федеральных и региональных властей с предложением заказывать сувениры для делегаций только у российских производителей, независимо от их уровня известности. По ее словам, поддержка отечественных мастеров важна для продвижения народных художественных промыслов и укрепления культурного имиджа России.

    Дипломат также поделилась примером оформления международных организаций в русском стиле. Захарова отметила, что консультативный зал Совета Безопасности ООН украшен элементами северной культуры России. Она уточнила, что в этой комнате проходят ежедневные переговоры и пребывают сотни дипломатов, посетителей и туристов, а оформление создает уникальную атмосферу, подчеркивающую национальные традиции.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что несмотря на сохраняющиеся санкции, продукция, произведенная в России, востребована не только у традиционных партнеров, но и в ряде недружественных стран.

    22 октября 2025, 03:02
    В одесском подполье заявили о росте числа участников

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС. Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    Прямая речь представителя: «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    21 октября 2025, 22:06
    Второй раз за сутки произошел сбой Telegram и WhatsApp на юге России

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители южных регионов России вновь столкнулись с перебоями в работе мессенджеров, среди которых Telegram и WhatsApp, включая проблемы с загрузкой сообщений и видео.

    Сбои в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp второй раз за сутки зафиксированы на юге России, передает ТАСС.

    Жители Ростова-на-Дону, Сочи и Адыгеи сообщают о невозможности загрузить приложения, а также о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой видеофайлов.

    В Ростове-на-Дону оба мессенджера не работают даже через Wi-Fi-соединение, а в Астрахани пользователи отмечают чрезвычайно низкую скорость передачи данных в Telegram.

    По данным онлайн-платформы Downdetector, количество жалоб на работу Telegram достигло почти 600 только за последние часы.

    Наибольшее число обращений поступило именно от пользователей на юге России, которые отмечают невозможность отправлять сообщения и просматривать видео. Проблемы затронули преимущественно эти регионы, о масштабных сбоях в других частях страны не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские пользователи начали переходить в Telegram и VK после запрета на рекламу в Instagram*. Центр безопасности Max в сентябре заблокировал более 100 тыс. подозрительных аккаунтов и задержал девять мошенников в разных городах России.

    В мессенджере Max появилась функция самостоятельного подписания договоров, обращений в суд и других документов онлайн через чат-бота «Госключ».

    21 октября 2025, 20:36
    Определена дата начала судебного процесса по делу генерала Попова

    Суд назначил предварительные слушания по делу Попова на 28 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс по уголовному делу о коррупции в отношении экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова пройдет в 235-м гарнизонном военном суде в Москве 28 октября, сообщил его адвокат Денис Сагач.

    Слушания будут проходить в закрытом режиме, добавил Сагач, передает ТАСС.

    Защитник уточнил, что заседание начнется в 14.00 по московскому времени. На предварительных слушаниях суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для Попова.

    После завершения предварительных слушаний станет известно, будет ли основной процесс по делу Попова открытым для СМИ и публики, добавил адвокат.

    Ранее Попов отверг обвинения в коррупции.

    Главная военная прокуратура сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.

    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    Bloomberg: Европа разработала план из 12 пунктов по украинскому урегулированию
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Путина
    Американские СМИ назвали нового возможного владельца CNN
    Аэропорт в Финляндии оказался на грани закрытия без рейсов из России
    Российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации ЧМ в Джакарте
    Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

