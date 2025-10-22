Блогер Шпак вновь стал фигурантом уголовного дела в России

Tекст: Денис Тельманов

Новое уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака (признан в РФ иностранным агентом) возбуждено, передает ТАСС. Правоохранительные органы сообщили, что Шпак, также известный как Мещанский-Шпак, стал фигурантом нового дела, однако подробности пока не раскрываются.

Согласно базе розыска МВД, блогер, осужденный в России заочно, снова объявлен в розыск. В этой же базе он впервые появился в январе прошлого года. Шпак находится за границей и включен в международный розыск.

Ранее Басманный суд Москвы признал Шпака виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, за что ему заочно назначено восемь лет лишения свободы и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года после освобождения.

В приговоре отмечено, что в видеозаписи своего выступления Шпак утверждал о причастности Вооруженных сил России к подрыву Каховской ГЭС и выражал враждебное отношение к гражданам страны и военнослужащим.

В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами России – после публикации видео, на котором Шпак демонстративно сжигает российский паспорт.

Также в октябре 2023 года Тверской суд Москвы признал его виновным по пяти административным делам о дискредитации Вооруженных сил России и назначил штрафы по 50 тыс. рублей по каждому из протоколов.

Дополнительно Шпак был оштрафован за видеоролик, в котором приравнивал режим нацистской Германии к СССР и современной России, а также отрицал решающую роль советского народа в разгроме Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе приговор к восьми годам заключения для блогера Александра Шпака за распространение фейковой информации о российской армии.

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор Шпаку по делу о ложных сведениях относительно действий российской армии. Александр Шпак, который уехал за границу, сжег свой российский паспорт, после чего против него возбудили уголовное дело.