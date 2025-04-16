Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Шпаку за фейки о ВС России

Мосгорсуд оставил приговор блогеру Шпаку за фейки о ВС России без изменений

Tекст: Мария Иванова

Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Александру Шпаку, сообщает РИА «Новости». В сентябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Кроме того, Шпаку запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Шпак был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Согласно материалам дела, на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) он разместил видео, обвиняющее российских военных в «подрыве Каховской ГЭС» и содержащее слова, унижающие россиян.

Кроме того, в августе прошлого года Шпак опубликовал видео, в котором сжигал паспорт гражданина РФ, сопровождая процесс антироссийскими лозунгами. Позже было возбуждено дело по факту надругательства над государственным гербом России.

В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в розыск.