Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Шпаку за фейки о ВС России
Мосгорсуд оставил приговор блогеру Шпаку за фейки о ВС России без изменений
Московский городской суд оставил в силе решение о восьмилетнем заключении для блогера Александра Шпака, признанного виновным в распространении фейковой информации о российской армии, включая обвинения в якобы подрыве Каховской ГЭС.
Мосгорсуд утвердил приговор треш-блогеру Александру Шпаку, сообщает РИА «Новости». В сентябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии. Кроме того, Шпаку запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.
Шпак был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти. Согласно материалам дела, на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) он разместил видео, обвиняющее российских военных в «подрыве Каховской ГЭС» и содержащее слова, унижающие россиян.
Кроме того, в августе прошлого года Шпак опубликовал видео, в котором сжигал паспорт гражданина РФ, сопровождая процесс антироссийскими лозунгами. Позже было возбуждено дело по факту надругательства над государственным гербом России.
В настоящее время блогер заочно арестован и объявлен в розыск.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ