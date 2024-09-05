Блогера-бодибилдера Шпака заочно приговорили за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Шпак признан виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет заочно, передает ТАСС.

Срок начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

При этом гособвинение просило приговорить блогера к восьми годам и шести месяцам заключения.

Гособвинитель пояснял, что Шпак, находясь за границей, в своих видео, опубликованных в Сети, распространял недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС.

Адвокат отмечала, что следствие не установило точное время и место совершения преступления, по ее мнению, дело нужно вернуть в прокуратуру для устранения нарушений.

Ранее Шпак публично сжег паспорт гражданина России, после чего было возбуждено другое уголовное дело.

До этого в отношении Шпака завершили расследование дела о фейках про ВС России.