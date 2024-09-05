Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Блогера-бодибилдера Шпака заочно приговорили за фейки о ВС России
В Басманном суде Москвы вынесен заочный приговор блогеру и бодибилдеру Александру Шпаку по делу о распространении ложных сведениях про российскую армию.
Шпак признан виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», ему назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет заочно, передает ТАСС.
Срок начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.
При этом гособвинение просило приговорить блогера к восьми годам и шести месяцам заключения.
Гособвинитель пояснял, что Шпак, находясь за границей, в своих видео, опубликованных в Сети, распространял недостоверную информацию о подрыве Каховской ГЭС.
Адвокат отмечала, что следствие не установило точное время и место совершения преступления, по ее мнению, дело нужно вернуть в прокуратуру для устранения нарушений.
Ранее Шпак публично сжег паспорт гражданина России, после чего было возбуждено другое уголовное дело.
До этого в отношении Шпака завершили расследование дела о фейках про ВС России.