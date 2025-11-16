  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 23:04 • Новости дня

    Пентагон сообщил о планах США обогнать Китай по производству дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство Сухопутных войск США планирует быстро нарастить выпуск дронов и сделать упор на сотрудничество с частным сектором.

    США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников, заявил в эфире телеканала CBS глава Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, передает ТАСС.

    По его словам, Китай производит в год 12-14 беспилотников. При этом Дрисколл выразил надежду на помощь американского частного сектора.

    По его мнению, Пентагон намерен не только развивать собственные мощности, но и активно привлекать частные компании для быстрого наращивания серийного производства компонентов и самих дронов.

    Ранее Дрисколл отметил, что США в прошлом допускали ошибку, полностью полагаясь на частный сектор и предприятия ВПК, теперь же этот подход изменится в пользу смешанной модели.

    В начале июня Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Федеральное авиационное управление ускорить внедрение американских технологий для увеличения производства беспилотников.

    В июле глава Пентагона Пит Хегсет поручил ускорить развертывание высокотехнологичных БПЛА, чтобы усилить конкурентоспособность США в сфере вооружений и опередить Россию и Китай. Сообщается, что военное ведомство США изучает опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина рискует столкнуться с проблемами при поставке своих БПЛА в США из-за наличия китайских компонентов. Армия США планирует закупить в течение двух-трех лет не менее 1 млн беспилотников. Евросоюз оказался зависим от поставок редкоземельных металлов из Китая для своей оборонной промышленности.

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    Комментарии (4)
    15 ноября 2025, 10:14 • Новости дня
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов

    Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    @ пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В Московском авиационном институте наградили молодых инженеров за внедрение инноваций в области артиллерийских боеприпасов и средств борьбы с дронами.

    Российские оружейники получили Премию имени Николая Макаровца за ряд инновационных разработок в сфере вооружений, сообщает «Ростех».

    В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты нашли способ увеличить дальность артиллерийских боеприпасов, создали новую бомбовую кассету и электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

    Торжественная церемония награждения прошла в Московском авиационном институте. Премия учреждена для поощрения молодых специалистов и авторских коллективов, которые внесли значимый вклад в развитие как военных, так и гражданских технологий. В этом году количество заявок достигло рекордных 148.

    В технических номинациях отметили новые решения для производства боеприпасов, внедрение аддитивных технологий, разработки для контроля лазерных прицельных каналов и безопасные технологии снаряжения капсюлей. Среди гражданских проектов выделили оборудование для увеличения добычи нефти и газа, а также облегчtнные панели для судостроения.

    Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев подчеркнул: «За каждой прорывной разработкой, за каждым изобретением всегда стоят конкретные люди. Премия – эффективный инструмент поддержки вовлеченных и высококвалифицированных специалистов». Также чествовали ветеранов отрасли, посвятивших более 30 лет развитию предприятий.

    Премия носит имя Николая Макаровца, выдающегося ученого по ракетной технике и героя России. Под его руководством были предложены десятки технических решений, авторский портфель Макаровца включает более 300 научных трудов и 140 патентов.

    Напомнрм, накануне стало известно, что корпорация «Ростех» запустила производство интеллектуальных систем наведения для ударных беспилотников.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Предприятие поставило в армию новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Комментарии (9)
    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    Комментарии (10)
    15 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Бумеранг» успешно поразил цель на дистанции 57 км благодаря установке дополнительных аккумуляторов и модернизированной системы связи, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

    По его словам, FPV-дрон «Бумеранг» продемонстрировал рекордную дальность применения, поразив объект ВСУ на расстоянии 57 км, передает ТАСС.

    Источник отметил, что рекорд был установлен в зоне спецоперации на Украине. «Дрон »Бумеранг« поразил украинский объект на дистанции 57 км. Столь значительная дальность стала возможна благодаря нашему новому решению – использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи», – сообщил он.

    Собеседник агентства также уточнил, что данное техническое решение только начинает применяться в зоне спецоперации на Украине. Усиленные «Бумеранги» с дополнительными аккумуляторными батареями уже поступили на вооружение расчетов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали применять новый тяжелый дрон «Воган» в зоне спецоперации. Беспилотник-разведчик «Сова» включили в работу в зоне спецоперации на Украине. Бойцы группировки «Запад» применили дроны для прокладки связи.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По данным Global Firepower, Россия удержала вторую позицию в глобальном рейтинге военной мощи, опередив Китай и другие ведущие державы.

    Рейтинг военной мощи мировых держав опубликовал РБК, ссылаясь на данные Global Firepower, размещенные The Business Insider. Согласно исследованию, Россия заняла второе место, уступив только Соединенным Штатам, а третью строчку занимает Китай с идентичным индексом силы, но меньшими показателями по отдельным категориям.

    Россия уступила первое место по числу самолетов, вертолетов и танков, но обогнала другие страны по показателям самоходной и буксируемой артиллерии, РСЗО и средствам минной борьбы. Ядерный потенциал РФ при расчетах не учитывался, учитывалась исключительно конвенциональная мощь армии.

    Методика PowerIndex основывается на анализе таких факторов, как численность войск, количество военной техники, оборонный бюджет, наличие природных ресурсов, состояние логистики и география страны. Мощь российской армии была оценена в 0,0788 против 0,0744 у США. Идеальный показатель недостижим, о чем сделана специальная оговорка.

    В пятерку самых мощных армий также вошли Индия и Южная Корея. Замыкают десятку Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия, а Украина занимает 20-е место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы осознают, что одна новейшая русская ракета может стоить больше сотни или тысячи обычных.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружений разрабатываются для создания надежного защитного щита.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия развивает свой ядерный и стратегический потенциал без намерений кого-то запугивать.

    Комментарии (16)
    15 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    На вопрос о сроках испытаний Трамп ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить журналистам, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    Трамп пояснил, что по его мнению, Россия и Китай сравняются с США по ядерному арсеналу в течение четырех-пяти лет. Президент США также сообщил, что считает денуклеаризацию наилучшим решением в сфере контроля над вооружениями и выразил желание провести встречу США, России и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания. Кремль подчеркивал, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Комментарии (8)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН американская делегация не поддержала западную поправку к резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и впервые проголосовала против поправки.

    США впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

    В предыдущие годы данная поправка вносилась Соединенными Штатами и другими странами, в ней заявлялось о якобы стремлении Москвы оправдывать проведение спецоперации на Украине борьбой с неонацизмом.

    Американский дипломат пояснил этот шаг тем, что США намерены дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», – заявил представитель США. Он добавил, что рост числа докладов и мероприятий достиг уровня неэффективности, и США проголосуют «нет» по данной поправке.

    В Министерстве иностранных дел России положительно оценили изменение позиции Вашингтона. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал это одним из позитивных итогов голосования по поправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма. Итоговый документ поддержали 114 государств, а 52 страны выступили против, 12 делегаций воздержались. США проголосовали против резолюции.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Россия подготовила альтернативный американскому вариант резолюции ООН по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия была вынуждена подготовить собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе, который является альтернативой американскому варианту, сообщило постпредство России при организации.

    В российской миссии отметили, что нынешние обсуждения сосредоточены вокруг принятия решения Совбеза, который должен играть центральную роль с настоящими инструментами учета и контроля, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что документ должен отражать признанную международно-правовую основу, включая двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

    «К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», – заявили в российской миссии.

    В Москве также отметили важность усилий США и посредников, способствовавших прекращению кровопролития, освобождению израильских заложников и палестинцев, а также обмену телами погибших.

    Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    ВС России совершили прорыв в Запорожской области
    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по Украине
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу
    Орбан рассказал, что Меркель кричала на него больше жены
    Мишель Обама потребовала не врать о готовности американцев к женщине-президенту
    Россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года
    В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка в пакете

    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

