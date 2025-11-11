Стало известно о рисках Украины при поставке беспилотников в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает агентство, на Украине ожидают прибытие делегации из США, чтобы продолжить переговоры по Drone Deal («Сделка по беспилотникам), включающую поставки украинских дронов в обмен на роялти и другие формы компенсаций, передает РИА «Новости».

При этом могут возникнуть препятствия для поставки украинских дронов в США, связанные с широким использованием китайских компонентов. По соображениям национальной безопасности в США с 1 июля 2026 года будет запрещено покупать БПЛА с китайскими запчастями. США и Украина рассматривают меры по их замене для соответствия американским стандартам, но с этим существуют трудности, ведь даже у американских компаний не всегда получается отказаться от компонентов из Китая.

Издание уточняет, что большинство украинских производителей могут перейти на европейские и американские и компоненты, но это увеличит стоимость дронов. Также негативно повлиять на партнерство Украины и США могут коррупционные риски. «Западные компании, в частности американские, очень придирчиво относятся к вопросам именно соблюдения антикоррупционного законодательства. И любые отклонения от этих норм с нашей стороны будут не только негативно влиять на имидж той или иной компании, но и в целом на Украину», – приводит агентство слова полковника ВСУ в отставке Александра Саенко.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших двух-трех лет армия Соединенных Штатов намерена приобрести минимум миллион беспилотников, чтобы ускорить переход к массовому использованию дронов на поле боя.