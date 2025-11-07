NYT: Зависимость ЕС от КНР сорвала планы перевооружения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны ЕС рискуют не выполнить свои программы перевооружения из-за критической зависимости от китайских редкоземельных металлов, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

«Без потока критически важных минералов не может быть и речи о перевооружении», – подчеркнул специалист Института исследований по вопросам безопасности ЕС Йорис Теер.

Издание отмечает, что Китай занимает доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов, которые необходимы для производства истребителей F-35, беспилотников, ракет Tomahawk и другой военной продукции. Как уточняет NYT, ограничение экспорта этих материалов со стороны Пекина уже привело к дефициту и росту цен, создавая прямые угрозы европейским военным программам.

По данным NYT, Европа на 98% зависит от импорта редкоземов из Китая. В 2024 году ЕС принял законы по развитию собственной сферы добычи этих металлов, однако, по подсчетам аналитиков, уйти от зависимости можно будет только за 8–12 лет. Среди наиболее стратегически важных редкоземельных элементов фигурируют диспрозий и самарий – первый используется при производстве двигателей беспилотников, второй – при изготовлении магнитов для военных нужд, которым сложно найти замену вне КНР.

