США собрались нарастить добычу редкоземельных металлов

AP: США расширят добычу редкоземельных металлов для снижения зависимости от Китая

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает Associated Press, американские компании начали беспокоиться после введения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа.

«Судя по количеству телефонных звонков, которые мы получаем, эффект наступил немедленно», – сказал Мэтт Слоучер, представитель MP Materials, компании, которая управляет рудником Mountain Pass в пустыне Мохаве в Калифорнии.

В условиях торговой войны между США и Китаем, долгосрочные экспортные ограничения со стороны Китая могут привести к критическому дефициту редкоземельных элементов в США. Калифорнийская шахта не в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос на эти элементы, что заставляет Трампа принимать меры для одобрения разработок новых шахт.

Компания MP Materials заявила, что из-за тарифов в 125% на американский импорт, введенных Китаем, она остановит отправку своей руды на переработку в Китай. Компания планирует расширить свои возможности по переработке, чтобы обрабатывать на месте половину своей добычи. Это заявление подкрепляется словами Неха Мукерджи, аналитика Benchmark Mineral Intelligence, которая считает, что текущих запасов на рынке пока достаточно, но к концу года может возникнуть дефицит.

Китай производит около 270 тыс. метрических тонн редкоземельных минералов в год, в то время как США добывают лишь 45 тыс. тонн. Президент Дональд Трамп уже попытался договориться с Гренландией и Украиной о поставках редкоземельных элементов, но пока безуспешно. Он также подписал указ о сокращении сроков разрешений на новые шахты.

Компании, такие как NioCorp и U.S. Critical Minerals, пытаются начать разработку шахт в Небраске и Монтана, чтобы уменьшить зависимость США от китайских поставок. Однако новые шахты будут функционировать не ранее конца срока полномочий Трампа.

Китай остановил импорт сжиженного природного газа из США из-за увеличения пошлин на фоне торговой войны, и США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%. The New York Times писала, что прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает военно-промышленному комплексу США, а газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов.