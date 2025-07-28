Премьер Палестины призвал ХАМАС покинуть Газу и разоружиться

Премьер Палестины призвал ХАМАС сложить оружие и уйти из Газы

Об этом сообщил РИА «Новости». Мухаммед Мустафа выступил на конференции по Палестине, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Премьер-министр заявил: «ХАМАС должен прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии». По его словам, только подобные шаги приведут к урегулированию ситуации в регионе и позволят Палестинской Автономии восстановить контроль над сектором Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.

Армия обороны Израиля объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Вашингтон рассмотреть корректировку политики в отношении Газы после провала переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.