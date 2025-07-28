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Премьер Палестины призвал ХАМАС покинуть Газу и разоружиться
Премьер Палестины призвал ХАМАС сложить оружие и уйти из Газы
Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа на конференции в ООН потребовал прекращения управления Газой ХАМАС и передачи оружия Палестинской Автономии.
Об этом сообщил РИА «Новости». Мухаммед Мустафа выступил на конференции по Палестине, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр заявил: «ХАМАС должен прекратить свое управление Газой и сдать оружие Палестинской Автономии». По его словам, только подобные шаги приведут к урегулированию ситуации в регионе и позволят Палестинской Автономии восстановить контроль над сектором Газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал бессмысленными дальнейшие переговоры с Израилем о прекращении огня в условиях осады.
Армия обороны Израиля объявила о возобновлении сбросов гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Госсекретарь США Марко Рубио призвал Вашингтон рассмотреть корректировку политики в отношении Газы после провала переговоров по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС.