МИД: Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года

Tекст: Вера Басилая

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая сообщила о росте числа жертв ударов ВСУ среди мирного населения за прошедшую неделю июня, передает РИА «Новости».

По ее словам, за этот период от атак Вооруженных сил Украины пострадало почти 300 гражданских лиц. «Только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: ранены 250 человек, в том числе 20 детей, погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Это самое большое количество с начала 2026 года», – заявила Заболоцкая.

В числе примеров Заболоцкая привела удар по жилым домам в Туле 15 июня, где был ранен годовалый ребенок. Она также напомнила о трагедии 17 июня в Брянской области, когда украинский беспилотник атаковал автобус с членами футбольной команды из белорусской Гомельской области, ехавшими на отдых. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, еще восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения.

Кроме того, дипломат указала на инцидент 18 июня в селе Чуровичи Брянской области, где дрон-камикадзе поразил автомобиль с женщиной и двумя дочерьми 10 и 11 лет; обе девочки были госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии. В тот же день, отметила она, в подмосковном Раменском при атаке беспилотников и последовавшем пожаре погибла восьмилетняя девочка.

Заболоцкая также заявила, что ООН до сих пор не осудила удар по общежитию педколледжа в Старобельске. Россия, по ее словам, передала в секретариат организации доказательства и показания очевидцев произошедшего, заявила о готовности организовать визит делегации на место теракта и ожидает реакции от генсека и членов Совбеза.

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