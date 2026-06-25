Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
МИД сообщил о планах оспорить решение по MH17
МИД России сообщил о планах оспорить решение по MH17
Российская сторона намерена добиваться отмены политически мотивированного решения Совета Международной организации гражданской авиации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил глава правового департамента МИД Максим Мусихин.
По его словам, принятое ранее против России решение было «политически мотивированным, абсолютно не обоснованное юридически».
«Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации», – цитирует его выступление на полях Петербургского международного юридического форума РИА «Новости».
Сейчас идет письменная процедура, и в ближайшее время Россия должна подать меморандум в установленный судом срок. После этого ожидаются комментарии от Нидерландов и Австралии, за которыми последует продолжительная стадия устного разбирательства.
В мае 2025 года правительство Нидерландов заявило, что Совет ИКАО возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. В сентябре того же года Москва обжаловала этот вердикт в Международном суде ООН в Гааге.
МИД России неоднократно подтверждал непричастность страны к авиакатастрофе и предлагал провести независимое расследование, от которого организация отказалась.