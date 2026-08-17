Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Мужчина погиб при спасении брата-инвалида из горящего дома под Курском
В Рыльском районе Курской области 69-летний местный житель трагически погиб, пытаясь спасти своего брата-инвалида из загоревшегося после удара дрона дома, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Трагедия произошла в поселке Велье после атаки украинского беспилотника на частный жилой дом. В результате удара здание охватило пламя.
«Ужасная трагедия в приграничье. Сегодня в поселке Велье Рыльского района вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат», – сообщил губернатор Александр Хинштейн в Max.
Глава региона пояснил, что вместе с соседями 69-летнему Василию удалось вытащить брата через окно. Однако после этого пенсионер вернулся в горящий дом и уже не смог выбраться обратно. Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что все причастные к гибели мирных жителей понесут заслуженное наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года водитель трактора получил ранение при взрыве украинского беспилотника в Рыльском районе.
В январе пожилой мужчина пострадал из-за ночной атаки дрона на частный дом в хуторе Фонов.
Несколькими днями ранее в деревне Новая Николаевка от удара вражеского FPV-дрона погиб местный житель.