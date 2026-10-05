Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.7 комментариев
Минфин Индии заявил о достижении предела уступок в торговых переговорах с США
Минфин Индии: Переговоры по торговому соглашению с США достигли плато
Индия рассчитывает, что на переговорах по торговому соглашению с США достигнуто плато и дальнейшие уступки могут оказаться сложной задачей, заявила министр финансов республики Нирмала Ситараман.
«Они все еще продолжаются, хотя хочется верить, что обе стороны достигли плато, той точки, за которой дальнейшие уступки или компромиссы даются с огромным трудом. Впрочем, если пространство для маневра все же сохраняется, стороны, вероятно, им воспользуются», – заявила Ситараман в ходе выездного заседания Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, США стремятся решить проблему торгового дисбаланса с Индией нетрадиционными средствами, все чаще используя тарифы в качестве оружия, чтобы подтолкнуть страны к сокращению торгового дефицита, передает ТАСС.
Нью-Дели и Вашингтон ведут переговоры с февраля 2025 года. Соглашение предусматривает увеличение объема двусторонней торговли до 500 млрд долларов к 2030 году. Страны завершили работу над первой частью сделки, которую планировалось подписать в марте, однако этого пока не произошло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле.
Летом госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении торговой сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.
Ранее в Индии начались протесты фермеров против этого соглашения.