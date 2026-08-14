Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам

В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что правила поступления должны быть понятными для школьников и их родителей. По его словам, семьи заранее планируют образовательную траекторию и ориентируются на действующие требования при подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их мнение, считает депутат, должно учитываться при принятии дальнейших решений в сфере образования.

По словам Ревенко, резкая смена требований или отмена действующих преимуществ при поступлении может существенно изменить возможности абитуриентов. Поэтому корректировать систему, считает он, необходимо постепенно и с оценкой возможных последствий.

В «Единой России» считают, что основное внимание следует уделить не усложнению ЕГЭ, а настройке самого механизма поступления. В частности, речь идет об устранении перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.

Эти предложения партия рассматривает в рамках подготовки обновленной Народной программы. Как отметил Ревенко, задача заключается в сохранении эффективных механизмов при одновременном исправлении выявленных проблем. «Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», – подчеркнул депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена.

Напомним, весной ряд ведущих российских вузов ужесточил требования к поступающим по олимпиадам абитуриентам. А в конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сохранении трех обязательных предметов для зачисления.