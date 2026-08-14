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Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам
Министерство просвещения сообщило, что не выпускало распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ.
В Минпросвещения сообщили, что распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ не было, передает ТАСС.
«В связи с появившимися в средствах массовой информации и социальных сетях сообщениями о том, что Министерство просвещения «распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр кинофильма «Колобок», официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители министерства дополнительно уточнили, что никаких нормативных или распорядительных документов, которые обязывали бы образовательные учреждения проводить массовые показы этой картины, не издавалось.
В августе прошлого года Минпросвещения разослало регионам методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах.
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