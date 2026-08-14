  • Новость часаФранция могла потерять до нескольких сотен военных на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    14 августа 2026, 14:53 • Новости дня

    Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство просвещения сообщило, что не выпускало распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ.

    В Минпросвещения сообщили, что распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ не было, передает ТАСС.

    «В связи с появившимися в средствах массовой информации и социальных сетях сообщениями о том, что Министерство просвещения «распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр кинофильма «Колобок», официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Представители министерства дополнительно уточнили, что никаких нормативных или распорядительных документов, которые обязывали бы образовательные учреждения проводить массовые показы этой картины, не издавалось.

    В августе прошлого года Минпросвещения разослало регионам методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок».

    Ранее кинокритик BadComedian объяснил низкую посещаемость фильма «Последний богатырь. Колобок» избытком сеансов.

    13 августа 2026, 19:01 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения и усложнения Единого государственного экзамена. При этом там считают необходимым точечно скорректировать систему приема, чтобы устранить существующие перекосы при распределении бюджетных мест.

    Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что правила поступления должны быть понятными для школьников и их родителей. По его словам, семьи заранее планируют образовательную траекторию и ориентируются на действующие требования при подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба «Единой России».

    Он отметил, что перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их мнение, считает депутат, должно учитываться при принятии дальнейших решений в сфере образования.

    По словам Ревенко, резкая смена требований или отмена действующих преимуществ при поступлении может существенно изменить возможности абитуриентов. Поэтому корректировать систему, считает он, необходимо постепенно и с оценкой возможных последствий.

    В «Единой России» считают, что основное внимание следует уделить не усложнению ЕГЭ, а настройке самого механизма поступления. В частности, речь идет об устранении перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.

    Эти предложения партия рассматривает в рамках подготовки обновленной Народной программы. Как отметил Ревенко, задача заключается в сохранении эффективных механизмов при одновременном исправлении выявленных проблем. «Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», – подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена.

    Напомним, весной ряд ведущих российских вузов ужесточил требования к поступающим по олимпиадам абитуриентам. А в конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сохранении трех обязательных предметов для зачисления.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Умер актер из сериала «Каменская»

    Умер известный по сериалу «Каменская» актер Николай Кучиц

    Умер актер из сериала «Каменская»
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белорусский артист театра и кино Николай Кучиц, снявшийся в популярном сериале «Каменская», ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие из десятков ярких ролей на экране и сцене.

    Знаменитый артист скончался на 74-м году жизни, передает РИА «Новости». Трагическую весть сообщили коллеги покойного из театральной труппы «Купаловцы».

    «Ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», – сообщил коллектив.

    Артист родился в 1953 году и посвятил жизнь искусству. В 1984 году он окончил театральный факультет Белорусского государственного театрально-художественного института. На протяжении 19 лет служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

    За свою карьеру он исполнил около 40 ролей в кинематографе. Наибольшую зрительскую любовь ему принесла работа в популярном детективном проекте «Каменская». Кроме того, он запомнился публике по участию в многосерийном фильме «Однолюбы» и военной драме «Праведник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за оторвавшегося тромба скоропостижно скончалась звезда сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова.

    Месяцем ранее на 68-м году жизни ушел из жизни актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    13 августа 2026, 02:28 • Новости дня
    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов

    Минобрнауки составило топ-3 студенческих городов России

    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Петербург и Казань заняли ведущие позиции в национальном рейтинге привлекательности для получения высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

    Ведущими центрами притяжения учащихся высших учебных заведений признаны Москва, Петербург и Казань, передает РИА «Новости».

    «Топ-десять российских городов по числу студентов: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», – говорится в сообщении ведомства.

    Представители министерства отметили планы по масштабному развитию образовательной инфраструктуры. Ожидается, что к 2036 году в стране появится 40 новых студенческих кампусов.

    Возведение подобных объектов уже ведется в Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России. Молодые специалисты назвали ожидаемый доход на старте карьеры. Путин назвал уникальными условия в новосибирском Академгородке.

    Комментарии (18)
    14 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий

    Костенко: На выполнение домашнего задания ученик должен тратить до 3,5 часа

    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские школьники должны тратить на уроки дома не более 3,5 часа в день, при этом первоклассников полностью освободили от дополнительных нагрузок, заявил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    Костенко пояснил новые временные нормативы для выполнения домашнего задания школьниками, передает РИА «Новости».

    По его словам, для учеников вторых-третьих классов отводится не более полутора часов, четвертых-пятых классов – до двух часов, шестых-восьмых классов – до двух с половиной часов, а для девятых-11-х классов – до трех с половиной часов в день.

    Костенко напомнил, что первоклассники учатся без домашних заданий согласно закрепленной в 2021 году норме. Недавний приказ ведомства лишь привел федеральную программу в соответствие с этим правилом, исключив излишнюю нагрузку в сложнейший адаптационный период.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подчеркивал, что полностью отменять самостоятельную работу школьников не планируется.

    Министерство просвещения исключило домашние задания из учебного плана первоклассников.

    Глава ведомства Сергей Кравцов установил максимальное время выполнения уроков на уровне трех с половиной часов.

    Ранее министерство ввело единый норматив по объему внеурочных работ для всех российских школ.

    Комментарии (3)
    12 августа 2026, 22:43 • Новости дня
    Сыну режиссера Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве родителей

    Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Сыну Роба Райнера, Нику Райнеру, грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения или, возможно, смертная казнь, если его признают виновным в убийстве родителей.

    «В обвинительном заключении 32-летнему Райнеру предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве, а также обвинения в совершении нескольких убийств при особых обстоятельствах и в подстерегании в засаде. Прокуроры считают, что он лично использовал нож», – передает Fox News.

    Окружной прокурор Лос-Анджелес Натан Дж. Хохман заявил что это было «глубокое предательство со стороны человека, которого любили и которому доверяли те самые люди, в убийстве которых его обвиняют».

    Он добавил, что в оглашенном сегодня обвинительном заключении содержатся  данные об особых обстоятельствах, согласно которым обвиняемый совершал убийства, находясь в засаде.

    По версии следствия, Райнер нанес смертельные удары ножом своему 78-летнему отцу и 70-летней матери 14 декабря 2025 года в их доме в Брентвуде. Позже тем же вечером полиция арестовала его в Экспозиционном парке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в доме режиссера Роба Райнера в декабре 2025 года  обнаружили два тела, позже их идентифицировали как супругов Райнеров.

    Роб Райнер был одним из самых известных кинотворцов Голливуда, снявшим примерно 30 фильмов. К числу его самых популярных работ относятся «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Американский президент» и «Пока не сыграл в ящик». Райнер также известен по роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит».

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин наградил режиссера Аллу Сурикову орденом за заслуги в культуре и искусстве
    Путин наградил режиссера Аллу Сурикову орденом за заслуги в культуре и искусстве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил многолетнюю плодотворную деятельность создательницы фильма «Человек с бульвара Капуцинов» и других кинокартин, режиссера Аллы Суриковой, вручив ей орден «За заслуги в культуре и искусстве».

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Орденом «За заслуги в культуре и искусстве»... Сурикову Аллу Ильиничну», – говорится в тексте указа.

    Народная артистка России за свою карьеру сняла более 20 картин. Среди ее самых известных работ выделяются классические ленты «Ищите женщину» и «Будьте моим мужем».

    Этим же указом президент отметил актрису МХТ имени Чехова Александру Ребенок, которую наградили медалью за труды в культуре. Кроме того, награды получили главный редактор «Университетской книги» Елена Бейлина, артистка БДТ Варвара Павлова, артистка театра на Малой Бронной Ирина Чипиженко и ряд других деятелей искусства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин наградил актрису Наталию Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    В апреле глава государства удостоил этого ордена художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.

    А в июле российский лидер присвоил директору музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерине Толстой почетное звание заслуженного работника культуры.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 04:44 • Новости дня
    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей
    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей
    @ Антон Уницын/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В грядущем учебном году родители смогут обжаловать оценку за поведение школьников через специальную комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, следует из письма Минпросвещения.

    Родители школьников получат право обратиться в комиссию по урегулированию споров при несогласии с отметкой «недопустимое поведение», передают РИА «Новости». Специальный орган будет создаваться в школах для разрешения разногласий с участием обучающихся, родителей и педагогов.

    В новом учебном году стартует апробация системы оценивания поведения для учеников 2–8 классов. Для эксперимента выбрано не менее десяти общеобразовательных организаций в каждом российском регионе.

    Модель включает три уровня: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

    Отметка о недопустимом поведении за четверть или триместр станет основанием для созыва психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей.

    Классный руководитель обязан в трехдневный срок провести беседу с семьей ученика. Кроме того, для такого школьника составят план индивидуальной профилактической работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения объяснила, как будут оценивать поведение школьников. Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах. Минпросвещения отменило школьные оценки за поведение для первоклассников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 00:45 • Новости дня
    Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе

    Минпросвещения: Сложные уроки стоит ставить в середине дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпросвещения рекомендовало школам распределять учебную нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности, который приходится на время с 10 до 12 часов, следует из документа ведомства.

    Министерство просвещения рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности и проводить контрольные работы в середине учебной недели, передает РИА «Новости».

    В начальной школе наиболее сложные предметы советуют ставить на вторые-третьи уроки.

    Для учеников основного общего и среднего общего образования сложные предметы рекомендовано проводить на вторых-четвертых уроках. На это же время в середине недели следует планировать изложение нового материала, а также проверочные и контрольные работы.

    В документе отмечается, что нагрузку в течение учебного дня следует распределять с учетом дневной кривой работоспособности учащихся. Оптимум умственной активности у детей школьного возраста приходится на период с 10 до 12 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения назвало продолжительность уроков для первоклассников.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об обновленной школьной программе с 1 сентября.

    Минпросвещения исключило домашние задания из учебного плана первоклассников.


    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Минпросвещения установило новые правила для школьных перемен

    Минпросвещения определило обязательную продолжительность школьных перемен

    Tекст: Мария Иванова

    Отдых между уроками теперь должен длиться минимум десять минут, а большая перемена займет до получаса для обеспечения детей полноценным горячим обедом, следует из методических рекомендаций Минпросвещения.

    Согласно методическим рекомендациям ведомства, обычные перерывы между занятиями составят не менее десяти минут, передает РИА «Новости».

    При этом большая перемена после второго или третьего урока продлится от 20 до 30 минут.

    Вместо одного длинного перерыва руководство образовательных учреждений может ввести две перемены по 20 минут каждая. Уточняется, что этого времени должно гарантированно хватать для организации полноценного питания учащихся.

    Школам также настоятельно рекомендовали учитывать пропускную способность столовых. Эта мера поможет избежать очередей и обеспечит равномерное распределение нагрузки на пищеблок в течение всего учебного дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство просвещения ограничило продолжительность уроков для первоклассников 35 минутами в первом полугодии.

    Месяцем ранее ведомство исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    В прошлом году в российских школах запретили проведение нулевых уроков и обучение в три смены.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 02:05 • Новости дня
    Рособрнадзор сообщил об отказе усложнять задания ЕГЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Рособрнадзор не планирует искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена (ЕГЭ), поскольку его содержание соответствует действующим образовательным стандартам и школьным программам.

    «Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. Содержание экзаменационных материалов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными образовательными программами. В ЕГЭ нет заданий за рамками школьной программы», – приводит РИА «Новости» официальное сообщение ведомства.

    Представители Рособрнадзор отметили, что по мере выпуска новых государственных учебников задания экзамена будут синхронизироваться с их содержанием.

    Результаты аттестации должны одновременно служить для подведения итогов школьного обучения и для дифференциации абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения.

    Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко выступал с инициативой изменить формат экзамена и усложнить задачи из-за возросшего числа выпускников, набирающих сто баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая в истории 500-балльница ЕГЭ поступила в МФТИ. Количество максимальных оценок по итогам пересдач достигло 10 090.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Анонсированы всероссийские антитеррористические учения в школах и детсадах

    Минпросвещения: Антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные проверки готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям затронут не только школы, но и детские сады по всей России, сообщили в Минпросвещения.

    Всероссийские антитеррористические учения состоятся в российских школах и детских садах 18-19 августа. Информацию подтвердил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает РИА «Новости».

    «Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», – заявил он. Участникам предстоит отработать действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников.

    В первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи по безопасности с педагогами и руководством учреждений. По данным мониторинга, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается более 108 тыс. объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, из которых на 76 745 необходимые мероприятия выполнены полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной во всех образовательных учреждениях страны стартовали двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах.

    Всего с начала текущего года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы. В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить государственный контроль за школьными охранниками.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 12:03 • Новости дня
    Онищенко: Современные дети становятся умнее

    Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников

    Tекст: Мария Иванова

    Нынешние первоклассники приходят в школу с уже сформированными навыками чтения и письма, что говорит о возросшем уровне их интеллектуального развития, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Современные дети демонстрируют более высокий уровень подготовки к школе, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

    По словам академика, требования к первоклассникам существенно изменились за последние десятилетия.

    «Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся. Когда я пришел в первый класс, я на первом уроке писал букву «а», то есть я начинал учить алфавит. Сегодня мы говорим, что в первый класс ребенок должен прийти, уже умея читать и считать», – сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

    Ученый подчеркнул, что процесс обучения требует от ребенка серьезных усилий. Он предостерег родителей от чрезмерной нагрузки детей дополнительными занятиями и кружками, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения Елена Приступа назвала ошибкой раннее обучение детей чтению и письму до школы.

    Ранее Геннадий Онищенко исключил возможность полной отмены домашних заданий для снижения нагрузки на учеников.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на негативное влияние чрезмерной занятости на здоровье школьников.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Минпросвещения установило временные рамки учебы во вторую смену

    Минпросвещения ограничило время учебы во вторую смену

    Tекст: Катерина Туманова

    Учиться во вторую смену в российских школах будут только ученики со второго по четвертый и с шестого по восьмой классы, следует из документа Минпросвещения.

    «Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00», – приводит РИА «Новости» выдержку из методических рекомендаций министерства.

    В документе отмечается, что проведение нулевых уроков в школах не предусмотрено. Кроме того, исключается возможность организации обучения в три смены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе. Ведомство также установило новые правила для школьных перемен. Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.


    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Шойгу заявил о замене критиковавших Россию старых учебников географии

    Шойгу: Прежние учебники по географии были критичны по отношению к России

    Tекст: Вера Басилая

    Учебники по географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России, новое же пособие станет «произведением образовательного искусства», заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, старые образовательные материалы были составлены слишком предвзято по отношению к России, передает ТАСС.

    «Действительно, нужен учебник, потому что учебники, которые были 15-20 лет назад, были – попробую сформулировать – «пособием федерального эколога», так бы я это назвал», – отметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

    Он добавил, что прежние книги позволяли критиковать страну на любой странице. В них сообщалось, что природные богатства осваиваются плохо и варварски разбазариваются. Новое пособие должно показать миру и гражданам реальную картину.

    Ожидается, что разработка современного увлекательного издания завершится к 2028 году. Кроме того, президент Владимир Путин предложил объявить 2027 год «Годом географии».

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке нового учебника по географии.

    Президент России Владимир Путин поддержал участие Русского географического общества в создании единого пособия.


    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 03:20 • Новости дня
    Звезда сериала «Уэнздей» Ортега призналась в тяжелом «голливудском детстве»

    Дженна Ортега призналась в тяжелом детстве

    Звезда сериала «Уэнздей» Ортега призналась в тяжелом «голливудском детстве»
    @ CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Дженна Ортега попала в кино ребенком и ради возможности находиться в этом мире могла целыми днями обходиться без еды и воды, призналась она журналу Esquire.

    Дженна Ортега откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, будучи актрисой-ребенком. В интервью Esquire она отметила, что с ранних лет научилась быть незаметной на площадке, что негативно сказывалось на ее здоровье.

    «Я не просила даже глотка воды. Я могла целый день ничего не есть, не пить, потому что мне очень хотелось никому не мешать», – рассказала она.

    Актриса добавила, что не заботилась о себе, и это привело к развитию перфекционизма. В детстве, как ей казалось, она не совершала ошибок, потому что не могла их вспомнить, но теперь чувствует постоянное напряжение.

    «Мне кажется, сейчас я постоянно ошибаюсь, но в детстве я была так благодарна и так рада быть там, что всегда была настроена на борьбу», – добавила она

    По словам актрисы, одним из способов сохранять «боевой настрой» было никогда ничего не просить на съемочной площадке. Ортега считает, что стереотипы о детях-звездах во многом правдивы.

    Карьера Ортеги началась в семь лет. В 13 лет она получила прорывную роль в проекте Disney Channel «Жизнь Харли» («Застрять посередине». Позже она стала мировой звездой благодаря сериалу «Уэнздей» на Netflix и ролям в фильмах «Битлджус» и франшизе «Крик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работу над новыми «Звездными войнами» прервали из-за неудачного сценария. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились. Брэд Питт сорвался после семи лет полного отказа от алкоголя.


    Комментарии (0)
    Главное
    Гипермаркет в Енакиево в ДНР уничтожен в результате атаки БПЛА ВСУ
    Белоусов анонсировал открытие памятника военным Росии и КНДР в Курске
    Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    Индия впервые за 96 лет решила определить кастовый состав населения
    Купальный сезон в Москве официально завершен
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Россия ставит под контроль экспорт зерна

    В России создают специальный штаб для экспорта зерна в условиях ограничения логистики. Ночные удары по Новороссийску на этой неделе остановили крупнейшие зерновые терминалы. Альтернативные маршруты частично разгрузят южное направление, однако полностью решить проблему им не под силу. Что ждет российских фермеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации