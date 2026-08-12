Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились

Tекст: Катерина Туманова

Бракосочетание 41-летнего футболиста и 32-летней модели состоялось 11 августа 2026 года в португальском городе Кашкайш, передает People. Пара опубликовала совместный пост в социальных сетях с фотографией рук и обручальных колец, подписав снимок инициалами с сердцем.

«Церемония была приватным и интимным событием, на котором присутствовали их пятеро детей», – говорится в пресс-релизе.

Слухи о возможной свадьбе появились еще в июле, когда влюбленных заметили с кольцами на безымянных пальцах во время отдыха на испанском острове Мальорка. В августе 2025 года пара объявила о помолвке, тогда Джорджина продемонстрировала роскошное кольцо.

Роналду и Родригес познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где Джорджина работала продавщицей.

«Я почувствовала внутри что-то необъяснимое, как будто мы знали друг друга всю жизнь», – рассказывала Родригес в интервью.

Роналду также признавался, что не ожидал столь быстрого развития чувств.

У пары есть общие дети: дочь Алана Мартина, родившаяся в 2017 году, и Белла, появившаяся на свет в 2022 году. Брат-близнец Беллы умер при родах. Также пара воспитывает старшего сына футболиста и близнецов от суррогатной матери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роналду в августе 2025 года сделал предложение матери двоих своих детей спустя девять лет отношений.

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