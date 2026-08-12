Tекст: Катерина Туманова

Американская администрация продолжает снабжать киевские власти оружием, но по иной схеме, при которой финансирование этих закупок осуществляют европейские государства.

«Я не имею дел с Украиной. Я отдаю это Европейскому союзу. У них есть деньги, и они платят полную сумму в долларах. Мы продаем Европейскому союзу боеприпасы, мы продаем истребители, мы продаем все, а они делают, что хотят. Они отдают это Украине», приводит агентство APA слова Трампа на радио Real America's Voice.

Глава Белого дома также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, из-за действий которого США теперь испытывают нехватку боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО за время войны с Ираном. Госдеп уведомил конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции, однако Анкара опровергла сообщения о планах США передать Киеву вооружение через Турцию.