Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
В учреждениях образования России начались учения по техногенным угрозам
Двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах начались в учреждениях образования во всех регионах России, рассказали в пресс-службе МЧС.
Открыли мероприятие глава МЧС Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов.
В ходе учений, которые пройдут в школах, колледжах и детских садах по всей стране, будет проверена готовность сотрудников и обучающихся к действиям в чрезвычайных ситуациях. Слаженность взаимодействия протестируют сотрудники МЧС России, МВД, Росгвардии и других ведомств.
Ключевыми задачами учений названы проверка систем оповещения, отработка взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, а также закрепление знаний и умений по выполнению утвержденных алгоритмов действий в условиях техногенных угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали инструкции для школ на случай атак беспилотников.
Росгвардия и Минпросвещения задумались о создании системы оповещения об опасности в школах через СМС.