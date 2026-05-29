Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Девочка-подросток подожгла автозаправку под Петербургом
В Ленинградской области задержали 15-летнюю школьницу, которая облила бензином и подожгла колонку на автомобильной газозаправочной станции по указанию куратора из интернета, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В отношении девушки возбудили уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, ночью 28 мая злоумышленница приехала на такси к заправке. Она выплеснула горючую жидкость на колонку, подожгла ее и скрылась с места преступления.
На допросе задержанная призналась, что около двух недель назад познакомилась в Telegram с неизвестным. Именно под его влиянием она купила две канистры бензина и совершила поджог. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для подростка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел предупредило о вербовке подростков злоумышленниками через популярные мессенджеры. Ранее сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего петербуржца за поджог железнодорожного оборудования.