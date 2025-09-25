В России создали инструкции для школ при атаках дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях», – цитирует Бугаева РИА «Новости».

По его словам, одним из вопросов является отработка действий в случае атак беспилотных летательных аппаратов. У школ есть соответствующие документы и алгоритмы.

В апреле 2024 года во всех образовательных учреждениях России прошли масштабные учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Мероприятия проводились совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.

Ранее в сентябре родителям в Белгородской области посоветовали не отправлять детей в школы и детсады из-за возможных украинских атак.