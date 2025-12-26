«Аэрофлот» решил открыть завод по ремонту авиадвигателей в 2027 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

В начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря планируется починить еще два, сказал Александровский в эфире «России 24».

«Ну, а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года», – заключил он.

Глава Минтранса Андрей Никитин отмечал, что авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось удержать безопасность и масштабы авиаперевозок в стране.