«Аэрофлот» решил открыть завод по ремонту авиадвигателей в 2027 году
Предприятие по ремонту авиационных силовых агрегатов планирует запустить группа «Аэрофлот», сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.
В начале декабря уже был отремонтирован первый двигатель, до конца декабря планируется починить еще два, сказал Александровский в эфире «России 24».
«Ну, а в целом запуск полноценного уже производства по ремонту двигателей планируется в четвертом квартале 2027 года», – заключил он.
Глава Минтранса Андрей Никитин отмечал, что авиаперевозчики смогли совершить настоящее чудо, поскольку все эксплуатируемые ими иностранные самолеты обслуживаются должным образом.
