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Генштаб ВСУ признал невозможной массовую демобилизацию на Украине
Начальник генштаба ВСУ Гнатов: Массовая демобилизация на Украине невозможна
Массовая демобилизация украинских военнослужащих сейчас невозможна из-за низких темпов мобилизации, сообщил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
«О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий… Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», – сообщил Гнатов.
Гнатов подчеркнул, что вопрос демобилизации является очень сложным и над ним постоянно ведется работа. По его словам, существует несколько вариантов решения, в том числе идея увольнения тех, кто служит с 2022 года, передает РИА «Новости».
При этом Гнатов отметил, что возможность более широкого «освобождения» военнослужащих напрямую зависит от мобилизационных показателей. Чем выше будут показатели призыва, тем больше, по его словам, откроется возможностей для демобилизации тех, кто уже долго находится на фронте.
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