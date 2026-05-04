«Единая Россия» защитит детей и подростков от вовлечения в азартные игры

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» начала собирать обращения граждан для анализа проблемы вовлечения несовершеннолетних в азартные игры, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

«Мы имеем дело с хорошо продуманной и циничной стратегией. Из детей планомерно и хладнокровно растят будущих лудоманов. Это не побочный эффект, а настоящий бизнес-план», – заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

В партии отмечают, что существующие механизмы регулирования устарели и требуют пересмотра. Рекламные стратегии игорных компаний становятся все более изощренными, и подростки все чаще оказываются их целевой аудиторией. По данным партии, в России насчитывается 13 млн людей, страдающих лудоманией, при этом в возрасте 18–39 лет за помощью обращаются в четыре раза чаще, чем более старшее поколение.

Депутаты разделяют обеспокоенность экспертов и выступают за обсуждение новых мер по ограничению рекламы ставок, которая теперь проникает в молодежные медиа, появляется в рамках благотворительных акций и спортивного спонсорства. Особенно опасна нативная реклама у блогеров и стримеров, где стирается грань между обычным контентом и агитацией делать ставки. В результате несовершеннолетние, наиболее уязвимые из-за психологических особенностей, остаются без должной защиты от рисков игорной зависимости.

Собранные обращения и материалы станут основой для разработки решений, призванных оздоровить информационную среду и снизить интерес молодежи к азартным играм.

Государственная дума одобрила законопроект для борьбы с игроманией.

Партия «Единая Россия» предложила увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино.