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После пересдачи ЕГЭ в России стало более десяти тыс. стобалльников
Кравцов сообщил о росте числа стобалльников после пересдачи ЕГЭ
После дополнительных дней пересдачи ЕГЭ число стобалльных результатов превысило десять тыс., а доля выпускников с высокими итоговыми баллами существенно выросла.
Министр просвещения Сергей Кравцов подвел итоги дополнительных дней пересдачи единого государственного экзамена, передает ТАСС. Общее количество работ, написанных на максимальные баллы, существенно возросло.
«25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растет. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090», – заявил глава ведомства.
Наибольший прирост новых отличных результатов зафиксирован по информатике, литературе, русскому языку и профильной математике.
За последние шесть лет доля выпускников с суммой от 180 баллов по трем предметам выросла более чем на 5%. Одновременно на 4% снизилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о десяти тысячах стобалльников по итогам экзаменационной кампании.
Ранее московская школьница впервые в истории получила максимальные 500 баллов по пяти предметам.
При этом другой столичный выпускник при попытке улучшить результат по профильной математике повторно набрал 99 баллов.