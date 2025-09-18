Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17

Tекст: Валерия Городецкая

Такое действие осуществлено на основании статьи 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, уточнили в ведомстве.

В заявлении на сайте МИД подчеркивается, что решение ИКАО является безосновательным и Россия рассчитывает на строго беспристрастный подход со стороны Международного суда ООН при рассмотрении этого резонансного вопроса.

В мае МИД России заявил, что Москва отвергает заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и считает его нелегитимным.

Суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.