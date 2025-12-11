Мосгорсуд освободил Якубовского от наказания по одному делу

Tекст: Елизавета Шишкова

Московский городской суд изменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении бывшего совладельца кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, освобождая его от наказания по истечении сроков давности, передает ТАСС.

Согласно информации участника процесса, экс-бизнесмен вместе с осужденными по этому делу освобожден от наказания, но для всех фигурантов мера пресечения осталась прежней из-за второго уголовного дела.

После апрельского приговора районного суда Якубовский получил восемь лет колонии, экс-глава компании Petropavlovsk Павел Масловский – 13 с половиной лет, а Светлана Безрукова, бывший гендиректор «Ппфин холдинг», – пять лет заключения. Нарушения связаны с хищением у зарубежных компаний более 126 млн долларов.

Хотя Мосгорсуд признал истечение сроков давности по одному из дел, сейчас продолжается расследование еще одного уголовного производства, в связи с чем все обвиняемые остаются в следственном изоляторе.

Ранее Пресненский суд Москвы признал бывшего совладельца «Кофе хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского виновным в хищении свыше 126 млн долларов у ряда иностранных компаний.

Федеральная налоговая служба подала заявление о признании банкротом кофейни «Кофе хауз», входящей в группу компаний «Шоколадница».