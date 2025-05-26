Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
ФНС подала заявление о банкротстве сети «Кофе хауз»
Федеральная налоговая служба подала заявление о признании банкротом кофейни «Кофе хауз», входящей в группу компаний «Шоколадница».
ФНС подала заявление о признании банкротом кофейни «Кофе хауз», входящей в группу компаний «Шоколадница». В «Шоколаднице» заявили, что не получали официальных уведомлений от ФНС и не знают о сумме требований. Представители компании уточнили, что заведение не ведет деятельности и не обладает активами на данный момент, пишет «Коммерсантъ».
Адвокат Павел Желновод сообщил, что в случае, если компания официально не ведет деятельность и не имеет активов, то вероятность введения процедуры банкротства очень высока.
По данным издания, несмотря на отсутствие деятельности, чистая прибыль «Кофе хауз» в 2024 году выросла на 53%, достигнув 121,5 млн рублей. Выручка за тот же период снизилась на 17% и составила 1,55 млрд рублей, а чистые активы на конец года достигли 191,5 млн рублей.
Ранее следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского.
Пресненский суд Москвы признал Якубовского виновным в хищении свыше 126 млн долларов у нескольких иностранных компаний.