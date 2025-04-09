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Против экс-совладельца «Азбуки вкуса» возбудили новое дело
Против экс-совладельца «Азбуки вкуса» возбудили дело о создании преступного сообщества
Следователи возбудили новое уголовное дело против экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и его соучастников по обвинению в создании ОПС и и участие в нем, а также растрате.
Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» и сети кофеен «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, бывшего главы компании Petropavlovsk Павла Масловского и экс-гендиректора «Ппфин холдинг» Светланы Безруковой, передает ТАСС. Они ранее были осуждены за хищение более 126 млн долларов у нескольких зарубежных компаний.
Как сообщил адвокат потерпевшей стороны по первому делу Сергей Гревцов, новым обвинениям в адрес фигурантов вменяется организация преступного сообщества и участие в нем, а также растрата. «Сразу после оглашения приговора по делу о хищении 126 млн долларов, акционеры V.M.H.Y. Holdings Limited вручили обвиняемым уведомление о новом уголовном деле», – заявил Гревцов.
Новые обвинения планируют предъявить фигурантам в ближайшее время. Дело включает пять эпизодов, связанных с растратой в особо крупном размере. Власти продолжают следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.
В среду Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего совладельца «Кофе хауз» и «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского в хищении свыше 126 млн долларов у нескольких иностранных компаний.