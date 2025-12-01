Оксфордский словарь выбрал слово 2025 года

Оксфордский словарь назвал «рейджбейт» словом 2025 года

Tекст: Антон Антонов

«В идеальном обобщении хаоса 2025 года – после общественного голосования и анализа наших языковых экспертов – rage bait был признан «Словом года», – приводит ТАСС текст сообщения Oxford University Press.

В официальном определении «рейджбейт» описывается как онлайн-контент, специально созданный для провоцирования гнева или возмущения за счет использования оскорбительных или вызывающих элементов. Такой контент чаще всего создается ради увеличения трафика и вовлеченности на сайтах и в социальных сетях.

Издательство связало широкое распространение слова с возросшей цифровой грамотностью пользователей интернета, а также увеличением числа провоцирующих образов, предназначенных для привлечения внимания и стимулирования обсуждений. Специалисты отметили, что сейчас rage bait играет все большую роль в «формировании дискуссий о политике, идентичности и дезинформации».

По итогам финального конкурса наряду с «рейджбейтом» в число лидеров вошли термин «аура-фарминг», означающий создание привлекательного внешнего имиджа, и глагол «биохак», который обозначает попытки улучшить организм через питание, изменение образа жизни или технологические решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году словом года по версии Оксфордского словаря стало существительное «брейнрот». Кембриджский словарь английского языка добавил слова «skibidi» и «delulu», ставшие популярными благодаря TikTok.

Претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру стали такие выражения, как «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «лимб», «зумер», междометие «пупупу», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить».