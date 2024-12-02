Оксфордский словарь выбрал «брейнрот» словом 2024 года

Слово «брейнрот» стало словом 2024 года по версии Оксфордского словаря

Tекст: Мария Иванова

Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «брейнрот» (brain rot) словом 2024 года, сообщает ТАСС. Это слово дословно переводится как «гниение мозга» и используется для описания предполагаемого ухудшения ментального или интеллектуального состояния человека. Часто оно связывается с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного материала, особенно онлайн-контента.

За последний год частота поиска слова «брейнрот» в Оксфордском словаре выросла на 230%. Впервые оно было упомянуто в 1854 году в книге американского писателя Генри Дэвида Торо «Уолден, или жизнь в лесу». В последние месяцы слово обрело популярность в соцсетях и стало активно использоваться блогерами и журналистами.

Выбор слова года осуществлялся экспертами Oxford University Press на основе онлайн-голосования. В шорт-лист вошли шесть слов, включая «брейнрот». Среди них были «демьюр» (сдержанный), «слоп» (низкокачественный контент от искусственного интеллекта) и «лор» (совокупность фактов, необходимых для понимания темы). Также в список вошли «ромэнтези» (романтическое фэнтези) и «дайнамикпрайсинг» (динамическое ценообразование).

В 2023 году словом года по версии Оксфордского словаря было выбрано слово «ризз», означающее стиль или привлекательность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, портал «Грамота.ру» выбрал словом 2024 года термин «вайб», который набрал 256 голосов из 11 слов в шорт-листе, при этом «скуф» и «прилет» заняли второе и третье места соответственно.

В преддверии Дня словарей и энциклопедий Институт Пушкина назвал слово 2024 года – «Пушкин», подчеркнув его актуальность в год 225-летия поэта.

Кембриджский словарь английского языка выбрал слово 2024 года, назвав глагол «манифестировать» самым популярным, его искали почти 130 тыс. раз.

А словарь Collins, публикуемый в Глазго, выбрал словом года brat, присвоив ему новое значение, связанное с уверенным и независимым отношением к жизни, благодаря популярности альбома британской певицы Charli XCX.