Институт Пушкина выбрал слово 2024 года

Институт Пушкина назвал слово «Пушкин» главным словом 2024 года в России

Tекст: Мария Иванова

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина выбрал словом 2024 года «Пушкин», передает ТАСС.

Это решение было принято в преддверии Дня словарей и энциклопедий. Институт отметил, что слово года отражает значимые тенденции и события, оказавшие влияние на общество. По данным Wordstat, за последний месяц имя «Пушкин» в поисковых системах запрашивалось более 10 млн раз.

Никита Гусев, и. о. ректора Института Пушкина, отметил, что в год 225-летия поэта вырос интерес к его творчеству, что проявляется в различных культурных событиях и мероприятиях.

Помимо слова «Пушкин», институт определил еще четыре ключевых слова года: «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер». Увеличение популярности слова «семья» связано с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи в России. Словосочетание «искусственный интеллект» сохраняет высокую популярность в медиапространстве с ноября 2022 года, в то время как слово «выборы» стало актуальным из-за предстоящих выборов в России и США.

Особенно выделилось слово «квадробер», которое показало резкий рост популярности и новизну среди участников народного голосования. Только с августа по октябрь количество запросов к этому слову увеличилось с 400 тыс. до более чем 2 млн.

Ранее Кембриджский словарь английского языка выбрал глагол «манифестировать» словом 2024 года, так как его искали почти 130 тыс. раз.

Словарь Collins, публикуемый в Глазго, выбрал слово brat словом 2024 года, связав его с уверенным и независимым отношением к жизни благодаря популярности альбома Charli XCX.

Отметим, что в 2022 году государственный институт русского языка им. Пушкина назвал «наследие» словом года.