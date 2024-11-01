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Британский словарь Collins назвал «brat» словом года
Словарь Collins, публикуемый в Глазго, выбрал слово brat словом года, присвоив ему новое значение, связанное с уверенным и независимым отношением к жизни, благодаря популярности альбома британской певицы Charli XCX.
Словарь Collins, издаваемый в Глазго, признал слово brat словом 2024 года, сообщает ТАСС.
В сообщении на сайте словаря говорится, что в этом году слово получило новое значение, описывающее уверенное, независимое и гедонистическое отношение к жизни. Такой популярности слово brat достигло благодаря альбому британской певицы Charli XCX.
Составители словаря подчеркнули, что альбом Charli XCX не просто стал успешным, он стал культурным феноменом, резонирующим с людьми по всему миру.
«Brat summer» превратилось в своеобразную эстетику и образ жизни для многих. Это подчеркивает влияние культуры и музыки на лексикон современного общества.
Издаваемый в Британии словарь английского языка Collins назвал «искусственный интеллект» словом года в прошлом году, а издающая справочники и словари американская компания Merriam-Webster признала словом 2022 года «газлайтинг» (gaslighting), под ним подразумевается психологическая манипуляция.