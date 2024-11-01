Британский словарь Collins назвал «brat» словом года

Tекст: Мария Иванова

Словарь Collins, издаваемый в Глазго, признал слово brat словом 2024 года, сообщает ТАСС.

В сообщении на сайте словаря говорится, что в этом году слово получило новое значение, описывающее уверенное, независимое и гедонистическое отношение к жизни. Такой популярности слово brat достигло благодаря альбому британской певицы Charli XCX.

Составители словаря подчеркнули, что альбом Charli XCX не просто стал успешным, он стал культурным феноменом, резонирующим с людьми по всему миру.

«Brat summer» превратилось в своеобразную эстетику и образ жизни для многих. Это подчеркивает влияние культуры и музыки на лексикон современного общества.

Издаваемый в Британии словарь английского языка Collins назвал «искусственный интеллект» словом года в прошлом году, а издающая справочники и словари американская компания Merriam-Webster признала словом 2022 года «газлайтинг» (gaslighting), под ним подразумевается психологическая манипуляция.