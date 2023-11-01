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В Британии назвали слово года
Британский словарь английского языка Collins назвал слово года
Издаваемый в Британии словарь английского языка Collins назвал «искусственный интеллект» словом года.
Уточняется, что революционная языковая модель на основе ИИ поразила способностью имитировать естественную человеческую речь, более того, он может делать гораздо больше, передает ТАСС.
«Нужен текст для презентации на завтрашнее утро? Нет проблем. Рецепт для ужина из того, что у вас осталось в холодильнике? Готово. И хотя люди были по понятным причинам очарованы им, они также начали немного беспокоиться», – указано в сообщении издания.
Словарь Collins определяет ИИ как «моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ». В 2022 году Collins назвал словом года пермакризис.
Напомним, издательство Harper Collins, занимающееся выпуском популярного толкового словаря английского, сочло термин permacrisis (постоянный кризис) словом 2022 года.