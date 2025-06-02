Британия собралась построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS

Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

Tекст: Ирма Каплан

Как заявил британский министр обороны Джон Хили, доблестные подводники круглосуточно обеспечивают безопасность страны и союзников, однако «угрозы растут, и надо действовать решительно», говорится на сайте правительства накануне оглашения нового стратегического обзора.

«В настоящее время Великобритания собирается эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые будут заменены увеличенным флотом из 12 подводных лодок SSN-AUKUS с конца 2030-х годов», – сказал Хили.

Он добавил, что на подготовку новой подлодки будет выделено 18 месяцев.

Увеличение числа подводных лодок преобразует британскую подводную строительную отрасль, так как план изменений в ней поддержит 30 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров по всей стране вплоть до 2030-х годов и поможет организовать 30 тыс. мест для обучения и 14 тыс. мест для выпускников в течение следующих десяти лет.

«Новый стратегический обзор обороны обеспечит условия, при которых Великобритания справится со своими задачами, и наши вооруженные силы получат необходимое оборудование, которое обеспечит безопасность дома, одновременно открывая больше возможностей для инженеров, судостроителей и техников в будущем», – сказано в документе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. До этого министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.