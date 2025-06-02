  • Новость часаМединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

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    2 июня 2025, 02:54 • Новости дня

    Британия собралась построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS

    Глава минобороны Британии заявил о готовности построить до 12 атомных лодок

    Tекст: Ирма Каплан

    После выделения инвестиций в размере 15 млрд фунтов стерлингов (20,2 млрд долларов) на программу Британии по ядерным боеголовкам страна готова строить атомные подлодки для защиты будущих поколений от возрастающих угроз, говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

    Как заявил британский министр обороны Джон Хили, доблестные подводники круглосуточно обеспечивают безопасность страны и союзников, однако «угрозы растут, и надо действовать решительно», говорится на сайте правительства накануне оглашения нового стратегического обзора.

    «В настоящее время Великобритания собирается эксплуатировать семь ударных подводных лодок класса Astute, которые будут заменены увеличенным флотом из 12 подводных лодок SSN-AUKUS с конца 2030-х годов», – сказал Хили.

    Он добавил, что на подготовку новой подлодки будет выделено 18 месяцев.

    Увеличение числа подводных лодок преобразует британскую подводную строительную отрасль, так как план изменений в ней поддержит 30 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров по всей стране вплоть до 2030-х годов и поможет организовать 30 тыс. мест для обучения и 14 тыс. мест для выпускников в течение следующих десяти лет.

    «Новый стратегический обзор обороны обеспечит условия, при которых  Великобритания справится со своими задачами, и наши вооруженные силы получат необходимое оборудование, которое обеспечит безопасность дома, одновременно открывая больше возможностей для инженеров, судостроителей и техников в будущем», – сказано в документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие. До этого министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.

    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    30 мая 2025, 20:57 • Новости дня
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    Построившие с нарушениями укрепления в Белгородской области подрядчики вернули деньги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области компании, строившие оборонительные сооружения с нарушениями, возвратили деньги после обращения властей в суд.

    Несколько подрядчиков, у которых были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули денежные средства в бюджет, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Гладков отметил: «После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий».

    Власти продолжают работу по контролю за качеством объектов, а также по возврату средств в случае обнаружения новых нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате проверки строительства оборонительных объектов в Белгородской области выявили ложные сведения в отчетности и ущерб на сумму, превышающую 100 млн рублей.

    Бывшие руководители и подрядчики обвинены в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Отечественные футболисты приняли участие в художественном фотопроекте, где воплотили образы своих предков – героев войны.

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    31 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие

    Британский полковник Кэмп предложил Лондону содействовать ядерной программе Украины

    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие
    @ REUTERS/Toby Melville

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный эксперт полковник Ричард Кэмп предложил включить помощь Киеву в создании ядерного оружия в повестку стратегического партнерства между Британией и Украиной, сообщили украинские СМИ.

    Полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе заявил о необходимости поддержки со стороны Британии в разработке Украиной собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что такая поддержка должна быть организована в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает «Газета.Ru» .

    В январе тэтого года Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ включает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военной сфере и предусматривает продолжение предоставления военной помощи со стороны Британии.

    Ранее США напомнили Украине, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, так как ей необходимы важные компоненты из других государств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет следить за действиями Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

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    1 июня 2025, 22:11 • Новости дня
    В Британии после высадки сотен нелегалов признали потерю контроля над границами

    Джон Хили: Британия потеряла контроль над своими границами

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский министр обороны Бжон Хили обвинил предыдущее консервативное правительство в хаосе, из-за которого теперь страна имеет «рекордный уровень иммиграции», передает телеканал Sky News.

    В субботу французская полиция наблюдала, как люди, включая детей, садились на небольшие лодки на мелководье пляжа в Гравелине, между Кале и Дюнкерком, затем они отплывали в сторону Великобритании, но полиция ничего не предпринимала сообщает Sky News.

    «Правда в том, что Британия потеряла контроль над своими границами за последние пять лет, а последнее правительство в прошлом году оставило систему предоставления убежища в хаосе и рекордный уровень иммиграции», – сказал министр обороны Бжон Хили.

    Он отметил, что это «действительно большой проблемой» в ситуации оказался факт невмешательства французской полиции, которая могла бы перехватить лодки на мелководье.

    По его словам, нелегалы спускались на воду, доплывали до нужного пункта, как на такси, и высаживались. А Франция не делала ничего, хотя впервые за много лет между странами есть необходимый уровень сотрудничества.

    «У нас есть соглашение, что они изменят свой способ работы, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить их ввести это в действие, чтобы они могли перехватывать нелегалов и останавливать этих людей на воде, а не только на берегу», – добавил Хили.

    Ранее правительство Великобритании сообщило, что в страну на 18 небольших лодках прибыли 1194 мигранта. Общее число мигрантов за 2025 год прогнозируется на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 года (10 448), и на 95% выше, чем за аналогичный период 2023 года (7 610).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер объявил о новой миграционной политике страны, в рамках которой будут повышены критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.

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    30 мая 2025, 14:36 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о планах построить до десяти БДК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ВМФ может получить до десяти больших десантных кораблей проекта 11711 по планам новой программы вооружений, ожидающей утверждения, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, в следующей государственной программе вооружений может быть заложено строительство до 10 больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 для нужд Военно-морского флота России, передает ТАСС.

    «В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», – сообщил адмирал Моисеев во время церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев» на заводе «Янтарь».

    Он также подчеркнул, что окончательное решение о количестве и параметрах кораблей будет принято после утверждения новой госпрограммы вооружений.

    В пятницу в Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году.

    БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта.

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    1 июня 2025, 07:03 • Новости дня
    Британия запросила у США способные нести тактическое ядерное оружие истребители

    Times: Британия ведет переговоры с США о покупке истребителей под ядерное оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Британские власти намерены запустить крупнейшее со времен холодной войны расширение оборонных возможностей страны и закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, пишет Times.

    Министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил адмирал Тони Радакин  стремятся приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные бомбы.

    «Правительство Кира Стармера ведет крайне деликатные переговоры по шагу, который станет самым крупным в вопросе сдерживания в Великобритании со времен холодной войны и признанием того, что мир вступил в опасную ядерную эру», – говорится в статье.

    По словам Хили, мир определенно становится более опасным и ядерные риски растут», сказал он.

    «Сейчас мы впервые после окончания холодной войны сталкиваемся с серьезно возросшими рисками межгосударственного конфликта», – заявил министр британской обороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.

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    30 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    В Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе спустили на воду модернизированный большой десантный корабль «Владимир Андреев» с увеличенным водоизмещением и улучшенными условиями для экипажа.

    Торжественный спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев» состоялся на Прибалтийском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации «Янтарь» в Калининграде, передает ТАСС. Корабль класса БДК построен по модернизированному проекту 11711 по заказу Минобороны России и стал самым крупным по водоизмещению, созданным для ВМФ в современной России, отметили в пресс-службе завода.

    В составе ВМФ России уже эксплуатируются два подобных корабля – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Новый БДК отличается увеличенной площадью вертолетной палубы, улучшенной архитектурой надстройки, повышенной мощностью двигательной установки, наличием подруливающих устройств и расширенными возможностями по размещению экипажа. Водоизмещение корабля также стало больше по сравнению с предшественниками.

    Корабль способен транспортировать до 15 танков или около 35 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также перевозить батальон морской пехоты. Вооружение включает две артиллерийские установки АК-630 и одну АК-630М-2. Предусмотрено базирование вертолетов Ка-27 или Ка-29.

    Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявил: «При его строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии, которые подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами, БДК способны решать задачи в любой части Мирового океана».

    Корабль назван в честь адмирала Владимира Андреева, руководившего десантными операциями на Тихом океане в 1945 году. На церемонии традиционно провели освящение судна и разбили бутылку шампанского о борт. Отличившиеся работники завода были награждены. После спуска корабля приступят к достроечным работам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта. Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    31 мая 2025, 06:15 • Новости дня
    Британия собралась увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2034 году

    Tекст: Антон Антонов

    В июньском стратегическом оборонном обзоре Великобритании говорится, что расходы на оборону непременно достигнут 3% ВВП в 2034 году, пишет Times.

    При этом министр обороны страны Джон Хили заявил, что «страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону при следующем парламенте». Он выразил уверенность, что Великобритания достигнет данного показателя. Следующие парламентские выборы в Британии запланированы на 2029 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    СМИ сообщали, что США рекомендуют Британии выступить примером для Европы, доведя расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году. Сейчас Британия тратит 2,3% ВВП на оборону. В феврале премьер-министр Кир Стармер объявил о планах повысить этот показатель до 2,5% ВВП к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о необходимости повышения военных расходов стран альянса до 3% от ВВП. США выступили с инициативой увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% их ВВП. Германия поддержала эти планы.


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    31 мая 2025, 13:48 • Новости дня
    Стало известно о начале испытаний беспилотного истребителя SААВ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шведская компания SААВ реализует проект испытаний беспилотного истребителя, способного наносить удары по целям глубоко за линией фронта уже в следующем году.

    Как сообщает газета Svenska dagbladet, компания SААВ в 2026 году начнет испытания беспилотного истребителя нового поколения, передает ТАСС. Речь идет о системе Loyal Wingman, предназначенной для сопровождения пилотируемых боевых самолетов и совместного ведения боя.

    Генеральный директор SААВ Микаэль Юханссон отметил, что беспилотные машины будут иметь характеристики, близкие к пилотируемым истребителям, в том числе возможности поражать цели на территории противника. В интервью он заявил: «Они будут обладать почти такими же возможностями, как и пилотируемый истребитель. Затем возникает вопрос, смогут ли они летать на сверхзвуковых скоростях, как долго они смогут оставаться в воздухе и какой у них будет потенциал вооружения. Но сомнений нет, что они смогут находить цели глубоко внутри территории [противника] и иметь потенциал вооружения для их поражения».

    Юханссон также подчеркнул, что беспилотные истребители смогут сопровождать обычные самолеты в количестве более двух машин, а их производство будет более масштабным и автоматизированным. Благодаря этому стоимость беспилотников окажется существенно ниже стоимости пилотируемых истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах создать беспилотную версию истребителя F-35.

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    31 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Пентагон выделил более 1 млрд долларов на ударную систему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны США заключило крупный контракт на обновление системы Conventional Prompt Strike в рамках долгосрочной модернизации вооружения.

    Заказ Пентагона на сумму более одного миллиарда долларов был передан оборонной корпорации Lockheed Martin, передает ТАСС. Согласно опубликованной информации, компания должна разработать модификацию системы оперативного удара Conventional Prompt Strike («Конвенциональный быстрый удар»).

    В обязанности подрядчика входит полный спектр услуг: управление программой, инженерные решения, интеграция систем, а также закупка материалов, инструментов и оборудования для производства ракет и комплекса пусковых программ. Система Conventional Prompt Strike предназначена для быстрого нанесения высокоточного удара по удаленным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin объявила о планах создания беспилотной версии истребителя F-35. Lockheed Martin и немецкая компания Rheinmetall запустили совместное производство снарядов на территории Европы. ВМС США планируют модернизировать противокорабельную ракету LRASM от Lockheed Martin для повышения точности и эффективности.

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    1 июня 2025, 04:28 • Новости дня
    Anduril и Meta заявили о создании устройств расширенной реальности для армии США

    Техногиганты в США создали устройства расширенной реальности для армии

    Tекст: Ирма Каплан

    Компании Anduril и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявили работе над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, пишет Defence News.

    Техногиганты Anduril и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) работают над созданием устройств расширенной реальности (XR) для армии США, интегрируя ИИ Llama и платформу Lattice, пишет Defence News.

    «Моя миссия давно заключается в том, чтобы превратить бойцов в техномантов, и продукты, которые мы создаем с Meta, делают именно это», – написал соучредитель  Anduril Палмер Лаки в блоге.

    Это партнерство вытекает из программы Soldier Borne Mission Command (SBMC) Next, ранее называвшейся Integrated Visual Augmentation System (IVAS) Next.

    IVAS был крупным военным контрактом с общим бюджетом в 22 млрд долларов, изначально предоставленным Microsoft в 2018 году для разработки очков дополненной реальности, подобных HoloLens, для солдат.

    Но после бесконечных проблем армия лишила Microsoft управления программой в феврале 2025 года и передала ее Anduril, при этом Microsoft осталась поставщиком облачных услуг. Цель всего этого в том, чтобы иметь нескольких поставщиков очков дополненной реальности для солдат.

    «Устройства будут основаны на технологиях исследовательского центра Meta AR/VR Reality Labs, они будут использовать модель искусственного интеллекта Llama от Meta и подключаться к программному обеспечению для управления и контроля Anduril, известному как Lattice. Идея в том, чтобы предоставить солдатам отображение разведданных о поле боя в режиме реального времени», – пояснили в материале.

    Представитель Anduril рассказал TechCrunch, что семейство продуктов, которое создают Meta и Anduril, называется EagleEye, и планируется целой экосистемой устройств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет обсудил с предпринимателем Илоном Маском перспективы использования искусственного интеллекта в военных технологиях.

    Однако журнал Foreign Affairs отмечал, что Китай усилил позиции и обогнал США в ключевых сферах высоких технологий, включая искусственный интеллект, за счет масштабной поддержки государства.

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    1 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    В Британию за день прибыли рекордные 1,2 тыс. нелегалов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поток нелегальных мигрантов через Ла-Манш достиг максимального значения в 2025 году, когда за сутки границу пересекли более тысячи человек.

    Около 1,2 тыс. нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Британию 31 мая, сообщает ТАСС. По данным газеты The Daily Telegraph, для этого контрабандисты людей использовали 18 надувных лодок, каждая из которых была переполнена – на борту находились более 50 человек.

    Издание отмечает, что это самый высокий показатель нелегального пересечения за 2025 год, уступающий только антирекорду 3 сентября 2022 года, когда за один день в Британию прибыли 1305 мигрантов. С начала текущего года в Англию через пролив Ла-Манш нелегально попали более 14,6 тыс. человек.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приток нелегалов вырос на 30%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за увеличения числа мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение и помощь беженцам.

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    1 июня 2025, 15:51 • Новости дня
    Корабли ТОФ прибыли в Джакарту для учений с Индонезией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три российских военных корабля прибыли в порт Джакарты для проведения совместных маневров и тренировки по связи с военно-морскими силами Индонезии.

    Корабли Тихоокеанского флота России прибыли в порт Джакарта Республики Индонезия, передает «Интерфакс». В состав корабельной группы вошли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». В рамках визита запланированы совместные маневры и тренировка по связи между российским и индонезийским флотами. Пресс-служба флота сообщила: «В ходе делового захода корабли двух стран проведут совместное российско-индонезийское маневрирование и тренировку по связи». В программе делового визита предусмотрены протокольные мероприятия с участием индонезийских военных. В частности, представители ВМС Индонезии посетят корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».


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