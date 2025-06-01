Британия запросила у США способные нести тактическое ядерное оружие истребители

Times: Британия ведет переговоры с США о покупке истребителей под ядерное оружие

Tекст: Ирма Каплан

Министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил адмирал Тони Радакин стремятся приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные бомбы.

«Правительство Кира Стармера ведет крайне деликатные переговоры по шагу, который станет самым крупным в вопросе сдерживания в Великобритании со времен холодной войны и признанием того, что мир вступил в опасную ядерную эру», – говорится в статье.

По словам Хили, мир определенно становится более опасным и ядерные риски растут», сказал он.

«Сейчас мы впервые после окончания холодной войны сталкиваемся с серьезно возросшими рисками межгосударственного конфликта», – заявил министр британской обороны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Великобритании Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить 3% ВВП на оборону.