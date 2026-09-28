Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Китай прокомментировал заявления о возможности продажи оружия США
Власти Китая укрепляют оборонный потенциал исходя из национальных интересов, а также готовы к диалогу с США по вопросам искусственного интеллекта, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякун.
Го Цзякунь прокомментировал информацию, что президент США Дональд Трамп якобы предлагал председателю КНР Си Цзиньпину приобрести американское вооружение. По его словам, Пекин укрепляет обороноспособность в соответствии с собственными интересами и стремится к глобальной стабильности, передает РИА «Новости».
«Китайская сторона всегда, исходя из собственных потребностей, укрепляет свой оборонный потенциал и привержена поддержанию мира и стабильности во всем мире», – подчеркнул дипломат. При этом он не дал прямого ответа на вопрос о реальности такого предложения со стороны Вашингтона.
Кроме того, Го Цзякунь заявил о готовности Китая обсуждать с США технологии искусственного интеллекта. Ранее Белый дом анонсировал создание двустороннего канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с ИИ. Дипломат отметил важность ООН в глобальном управлении этой сферой, на фоне опасений таких деятелей, как Билл Гейтс и Илон Маск, о рисках неконтролируемого развития ИИ.
Ранее посол США в Китае Дэвид Пердью сообщил в эфире Fox News о предложении Трампа, не уточнив реакцию китайского лидера. В то же время Wall Street Journal со ссылкой на источники писала об отсутствии у администрации США планов по продаже оружия Пекину.
Ранее сообщалось, что президент США запланировал обсуждение регулирования искусственного интеллекта на двусторонних переговорах.
Американский посол в Пекине Дэвид Пердью отверг предположения об отказе Вашингтона от поставок вооружений Тайбэю.