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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 12:12 • Новости дня

    Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Торжественная церемония инаугурации победившего на выборах губернатора Брянской области Егора Ковальчука состоялась в Брянском театре драмы.

    Новый губернатор Брянской области принес присягу в соответствии с местным уставом. После этого Ковальчук официально приступил к исполнению обязанностей руководителя субъекта, передает РИА «Новости».

    Мероприятие посетили полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и бывший руководитель региона Александр Богомаз. Также среди гостей присутствовали экс-глава Дагестана Сергей Меликов, парламентарии Госдумы и областной думы, а также представители местного руководства.

    Напомним, Егор Ковальчук заручился поддержкой более 67% избирателей.

    В мае президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской народной республики.

    25 сентября 2026, 12:53 • Новости дня
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам в Госдуму страны
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными государства, которые создавали препятствия для участия россиян в выборах депутатов Государственной думы.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала ряд государств враждебными из-за создания препятствий для голосования россиян на выборах в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Это несмотря на все сложности в так называемых недружественных – враждебных странах, я так скажу откровенно. Они нас врагами назначили, что мы будем с ними нянчиться. Враждебных странах, которые создавали массу препятствий для наших избирателей», – заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК, посвященном утверждению итогов выборов.

    По ее словам, несмотря на все возникшие трудности, желающие граждане смогли прийти и отдать свой голос. Глава ведомства также поблагодарила дипломатических работников за организацию процесса голосования за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова отметила сложные условия голосования россиян в недружественных странах.

    Попытки противников сорвать выборы полностью провалились.

    Прошедшая избирательная кампания состоялась на фоне беспрецедентных угроз.

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    25 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Памфилова назвала ошибку с бюллетенями в Кировской области недопустимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскритиковала техническую ошибку при печати избирательных бюллетеней в Кировской области, из-за которой результаты голосования аннулировали.

    Инциденту с бракованными бланками на региональных выборах дадут самую строгую оценку, подчеркнула Памфилова, передает РИА «Новости». «Выборы придется проводить по этому округу через год. Это недопустимо. Будет дана самая принципиальная оценка», – заявила глава Центризбиркома.

    Ранее сообщалось, что из-за производственного брака 32 тыс. бюллетеней по одномандатному округу номер 25 признали недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия анонсировала новое голосование в законодательное собрание Кировской области из-за бракованных бюллетеней.

    Общая доля недействительных избирательных бланков на прошедших выборах составила 1,36%.

    Ранее из-за повреждения печатей на переносных ящиках специалисты аннулировали часть голосов в Орловской области и Якутии.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти

    Политолог Сергеева: «Оборонная консолидация» общества сыграла на выборах в пользу ЕР

    Эксперт: Ветераны СВО подвигами доказали свое право быть во власти
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На прошедших выборах в Госдуму участвовало рекордное число ветеранов СВО: практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Участники спецоперации своими подвигами доказали право представлять интересы граждан во власти, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Сергеева. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Российское избирательное законодательство – одно из самых передовых в мире. Международные наблюдатели единодушно отметили беспрецедентный уровень прозрачности и контроля на всех этапах голосования. Каждый участок все три дня находился под наблюдением – как независимых, так и партийных наблюдателей. Подсчет голосов и составление протоколов проводились открыто», – отметила политолог Мария Сергеева, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Отдельного внимания, по ее словам, заслуживает организация голосования в прифронтовых регионах. «Люди, приходившие на участки в этих регионах, и сотрудники избиркомов, обеспечивавшие легитимность процесса, проявили настоящее мужество. Противник целенаправленно атаковал их: были персональные атаки на членов комиссий, среди них есть жертвы».

    «Кроме того, в ночь перед последним днем голосования зафиксированы массированные кибератаки на серверы ДЭГ и сайт ЦИК, а также рекордный по количеству налет БПЛА на Москву и центральные регионы. Все это должно было вызвать протесты и хаос, но сработало ровно наоборот», – пояснила Сергеева.

    По ее словам, общество продемонстрировало консолидацию. «Явка оказалась одной из самых высоких за всю историю думских выборов. Очереди на участках, где стояли люди разных возрастов – от молодых до пожилых, – стали зримым ответом на попытки запугать избирателей», – пояснила собеседница.

    По мнению Сергеевой, реакция избирателей была вполне понятной: «Раз для западных «партнеров» так важно сломать процесс выборов в Госдуму, значит, мы придем и проголосуем».

    Этот эффект «оборонной консолидации», считает политолог, прежде всего сыграл в пользу партии власти. «Обычно лоялистов сложно мотивировать прийти на участки – они всем довольны и предпочли бы провести выходной на даче. Но здесь они пришли, чтобы поддержать Россию. В итоге «Единая Россия» не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию. Президент России Владимир Путин, поблагодарив граждан за активное участие в выборах, фактически получил общественный мандат доверия своему курсу – и, судя по результатам, поддержка даже возросла», – рассказала политолог.

    Отдельно Сергеева отметила участие в выборах рекордного числа участников и ветеранов СВО, баллотировавшихся в депутаты разных уровней. «Практически все партии включили их в свои списки, но большинство представляло «Единую Россию». Военные с большим доверием голосуют за тех, кто доказал право представлять их интересы кровью и подвигом. Программа «Время героев», инициированная президентом, подготовила защитников к работе в исполнительной и законодательной власти. Среди них уже есть и победившие на выборах губернаторы», – добавила спикер.

    Сергеева напомнила, что Владимир Путин прямо поставил задачу: защитники Отечества должны стать новой элитой страны. «Это перекликается с древнегреческой традицией, где демократия была властью мужчин с оружием, защищающих свой полис. Наши герои будут заниматься прежде всего поддержкой семей участников СВО и самих военных, понимая нужды фронта и тыла. Кто-то проявит себя как яркий политик, кто-то – как молчаливый, но твердый партийный работник. Но все они – люди, доказавшие свое право быть во власти», – считает политолог.

    Говоря о результатах партий, Сергеева назвала «Единую Россию» абсолютным победителем выборов. По ее мнению, партия укрепила электоральную базу за счет консолидации вокруг флага, поддержки президента и обновления рядов участниками СВО.

    «ЛДПР прошла сложный период смены лидера и аппарата. Новая команда справилась, укрепила позиции и расширила фракцию, хотя потенциал реализован не до конца. Партии не хватает харизматичных спикеров, на которых сохраняется запрос у традиционного электората», – рассуждает эксперт.

    По оценке политолога, «Новые люди» провели успешную кампанию, расширив фракцию более чем на треть. «Они доказали, что являются не партией-однодневкой, а серьезной силой. Хорошо сконструированный образ, правильные месседжи, работа с нишевым электоратом, блогерами и субкультурами – все это дало результат», – пояснила спикер.

    «Справедливая Россия» с трудом преодолела 5-процентный барьер. «При наличии ярких личностей образ на федеральном уровне не сложился: внутренние разброды и шатания помешали. Коммунисты – главные проигравшие: они теряют традиционный электорат, оставаясь на старых месседжах. Второе место удержали не благодаря сильной кампании, а потому что ЛДПР и эсеры не до конца реализовали свой потенциал», – резюмировала Сергеева.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

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    25 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперт: Защитники страны помогли избирателям преодолеть обычную апатию

    Политолог Межуев: Люди шли голосовать, чтобы поддержать защитников России

    Эксперт: Защитники страны помогли избирателям преодолеть обычную апатию
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Высокая явка на выборах в Госдуму стала результатом сразу нескольких факторов, среди которых – консолидация общества на фоне СВО и развитие дистанционных форматов голосования, а включение участников и ветеранов СВО в партийные списки стало новым заметным явлением российской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В пятницу Центризбирком подвел официальные итоги выборов в Госдуму.

    «Специальная военная операция стала одним из факторов, повлиявших на явку. Люди шли голосовать, чтобы психологически соотнести себя с теми, кто защищает страну. Этот мотив оказался сильнее обычной апатии», – подчеркнул политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

    Дополнительным фактором стал переход части голосования в дистанционный формат. «Одно дело – идти на участок ногами, другое – проголосовать из дома. Это сняло мотив абсентеизма, связанный с ленью и неудобством. Многие воспользовались комфортной возможностью и присоединились к процессу», – считает политолог.

    При этом, по его словам, высокая явка и консолидация вокруг флага не привели к ожидаемому усилению «воинственных» партий – КПРФ и ЛДПР. Напротив, основной эффект получила «Единая Россия». «Владимир Путин открыто ассоциировал себя с «Единой Россией», посетил ее съезд и дал понять, что считает эту партию своей. Это сближение президента и партии привело к перетоку голосов именно к «Единой России». В итоге партия власти не просто укрепила позиции, но и расширила фракцию», – пояснил спикер.

    Еще одним заметным итогом кампании Межуев считает включение участников и ветеранов СВО в партийные списки. По его мнению, это стало продолжением того же общественного запроса, который повлиял на высокую явку: люди, непосредственно участвовавшие в защите страны, получили более заметное представительство в политике.

    Кроме того, высокая явка, по мнению Межуева, говорит и о доверии избирателей к власти. Однако полученный мандат сам по себе не гарантирует сохранения этой поддержки. «Это кредит, который предстоит оправдать», – сказал политолог.

    В пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании по итогам выборов в Госдуму сообщила, что партии успешно завершили предвыборные кампании. В Госдуму девятого созыва прошли шесть политических объединений.

    «Единая Россия» получила 349 мандатов: 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. КПРФ получила 37 депутатских мандатов, из них 32 по федеральному округу и пять по одномандатным округам. ЛДПР получила 23 мандата, «Новые люди» – 19 мест по федеральному округу.

    «Справедливая Россия» провела в Госдуму 17 кандидатов: 13 по федеральному округу и четыре по одномандатным округам. Партия «Родина» получила один мандат. Кроме того, в нижнюю палату российского парламента прошли четыре кандидата, баллотировавшиеся в порядке самовыдвижения.

    Явка на выборах составила 59,80% – свои голоса отдали 67 448 094 человека. По словам Памфиловой, наибольшую активность в ходе выборов продемонстрировали военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. При этом абсолютное большинство партий включило в свои списки участников и ветеранов СВО: всего на выборах всех уровней баллотировались 1586 таких кандидатов, в том числе 186 – на выборах в Госдуму.

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    25 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Временно исполняющим полномочия главы Волгограда назначен Тепшинов

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющим обязанности руководителя Волгограда назначен Шафран Тепшинов, ранее занимавший пост заместителя градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

    После перехода Владимира Марченко на работу в Госдуму девятого созыва его обязанности временно перешли к Шафрану Тепшинову, передает администрация Волгограда в своем канале на платформе Мах.

    Депутаты гордумы на внеочередном заседании в пятницу утвердили досрочное прекращение полномочий бывшего градоначальника.

    «С 26 сентября на должность временно исполняющего полномочия главы города-героя Волгограда назначен Шафран Григорьевич Тепшинов», – отмечается в сообщении.

    Тепшинов является выпускником Волгоградской академии государственной службы. Он обладает значительным опытом управления на муниципальном и государственном уровнях. Ранее он занимал различные посты в администрациях Кировского и Центрального районов, а также пять лет руководил Советским районом города. С 2024 года он работал заместителем главы Волгограда, курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.

    Владимир Марченко в пятницу сложил полномочия главы Волгограда в связи с избранием депутатом Государственной думы.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    26 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    В КНДР поздравили «Единую Россию» с победой на выборах

    Трудовая партия Кореи поздравила «Единую Россию» с победой на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон поздравил председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с победой на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон направил поздравительную телеграмму председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву в связи с победой на выборах в Госдуму девятого созыва, передает ТАСС.

    «От имени ЦК ТПК и от себя лично передаю вам и в вашем лице всем членам Всероссийской политической партии горячие поздравления и товарищеский привет», – говорится в послании, отправленном 24 сентября.

    Представитель Северной Кореи также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между правящими партиями двух государств. Кроме того, он отметил важность выполнения договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-корейских встреч на высшем уровне.

    По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы девятого созыва 30 сентября.

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    25 сентября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЦИК: Избранные депутаты Госдумы получат удостоверения 29 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Избранные в Госдуму депутаты получат удостоверения во вторник, 29 сентября, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Торжественное мероприятие для нового состава нижней палаты парламента пройдет в следующий вторник, 29 сентября. На заседании комиссии по утверждению итогов голосования глава ведомства обратилась к будущим законотворцам, передает ТАСС.

    «Мы сейчас немедленно отправляем телеграмму в регионы. Мы направили [телеграмму] всем избранным депутатам. Прошу вовремя представить все необходимые сведения. И 29 сентября ждем вас здесь, будем вручать уже официальное вам удостоверение избранных депутатов. Еще раз спасибо всем и завершаем это нашим гимном нашей великой страны», – заявила Элла Памфилова.

    Руководитель Центральной избирательной комиссии также выразила благодарность лидерам всех политических объединений. Она высоко оценила их предвыборные программы и пожелала успешной работы на благо граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в нижней палате парламента.

    Председатель Центризбиркома сообщила об избрании 46 ветеранов специальной военной операции.

    Итоговая явка избирателей на прошедших выборах превысила рекордные 59%.

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    25 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в терроре против жителей новых регионов из-за выборов

    Захарова: Киев угрожал жителям Донбасса и Новороссии из-за выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы Украины угрожали жителям Донбасса и Новороссии уголовной ответственностью за участие в выборах в Государственную думу России, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Захарова сообщила, что украинские спецслужбы пытались запугать жителей новых регионов. По ее словам, они угрожали людям уголовной ответственностью за участие в голосовании. «Спецслужбы Украины делали все, чтобы запугать население этих российских регионов, выступали с публичными угрозами уголовной ответственности за «содействие оккупационным администрациям», развязали террор против членов участковых избирательных комиссий», – говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

    В ведомстве уточнили, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области из-за атаки беспилотника погибла председатель УИК №394 Елена Астанина. На следующий день в Любимовке при ударе по жилому дому пострадала председатель УИК №595 В. Максимова и ее семья, включая девятилетнего ребенка.

    Кроме того, 20 сентября в Херсонской области дрон атаковал автобус, в результате чего погибли два человека, среди них член УИК №220 О. Демьяненко. Захарова добавила, что, несмотря на внешнее давление и атаки ВСУ, народ России продемонстрировал стойкость в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центральной избирательной комиссии почтили минутой молчания память погибших от атак ВСУ членов участковых комиссий.

    Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую главу УИК Елену Астанину.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту гибели председателя избиркома.

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    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
    Вучич поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу

    Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.

    «Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

    В пресс-службе президента России уточнили, что телефонный разговор Владимира Путина с Александром Вучичем состоялся по инициативе сербской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю завершения парламентских выборов.

    Ранее лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил российского коллегу с успешным голосованием в ходе телефонного разговора.

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев также обсудил с президентом России итоги недавней избирательной кампании.

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    25 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Члены избиркома спасли китайца из кювета во время выборов в Амурской области

    Памфилова рассказала о спасении китайца членами избиркома в Амурской области

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время выборов сотрудники избирательной комиссии спасли гражданина Китая, чей автомобиль улетел в кювет.

    Памфилова отметила человечное отношение обходчиков к гражданам в период голосования. На заседании по итогам выборов депутатов Госдумы она подчеркнула, что сотрудники не только информировали население, но и оказывали реальную помощь, передает ТАСС.

    «В Амурской области при проведении досрочного голосования в труднодоступной местности члены УИК ехали, обнаружили в кювете автомобиль. Внутри оказался гражданин Китая. Помогли ему выбраться, добраться до населенного пункта», – поделилась Элла Памфилова.

    Руководитель Центризбиркома добавила, что подобных случаев было много. Сотрудники комиссий вытаскивали увязшие в грязи автомобили, спасали щенков и помогали людям с инсультами. Кроме того, обходчики кололи дрова и выкапывали картошку для избирателей, передает РИА «Новости».

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября.

    Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала враждебными мешавшие выборам государства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян.

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    25 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков отреагировал на выводы СВР о вмешательстве Запада в выборы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался расширенно комментировать слова главы Службы внешней разведки о западном вмешательстве в российские выборы.

    «Мне здесь нечего добавить к тому, что сказал глава Службы внешней разведки. Это вряд ли нуждается в каких-то комментариях», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования.

    В конце августа ведомство сообщило о подготовке Западом масштабного плана срыва выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на реализацию компетентными органами всех необходимых защитных мер.

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    25 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Суды отстранили 17 членов участковых избиркомов в четырех регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об удалении 17 членов участковых комиссий в четырех регионах России во время прошедших выборов.

    Памфилова сообщила, что по решению суда от работы были отстранены 17 членов участковых избирательных комиссий в четырех субъектах страны, передает РИА «Новости».

    «Были случаи, к сожалению, удаления членов комиссий. В четырех регионах – Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Московской области и Петербурге – от участия в работе избирательных комиссий были отстранены и удалены из помещений, подчеркну, по решению суда, 17 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Также Памфилова сообщила, что в период кампании 2026 года поступило более 6,5 тыс. обращений. При этом 88% из них не содержали информации о предполагаемых нарушениях. По словам председателя Центризбиркома, количество обоснованных жалоб сократилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.

    Значительно уменьшилось число сигналов о принуждении к голосованию. Всего было получено 31 такое обращение. Руководитель ЦИК подчеркнула, что ведомство провело огромную профилактическую работу для исключения подобных ситуаций, и это дало положительные результаты.

    Ранее Памфилова заявила об отстранении причастных к вбросу бюллетеней лиц в Крыму и Марий Эл.

    В Орловской области и Якутии члены избирательной комиссии аннулировали часть бюллетеней из-за проблем с пломбами.

    Также Памфилова заявила о беспрецедентных угрозах во время прошедших выборов.

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    25 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Выпускники «Времени героев» вошли в Госдуму и региональные парламенты

    Депутатами Госдумы стали 19 участников программы «Время героев»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам сентябрьских выборов депутатские мандаты разных уровней получил 21 участник президентской программы «Время героев», включая нового губернатора Белгородской области.

    Официальные итоги выборов в Государственную Думу и региональные парламенты подвели организаторы президентской программы «Время героев», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В нижнюю палату российского парламента прошли 19 участников программы, среди них Магомед Валихов, Владислав Головин, Дмитрий Грачёв, Виталий Дроздов, Эдуард Казымов, Сергей Ковалёв, Станислав Кочев, Ян Лещенко, Дашибал Мункожаргалов, Нурсултан Муссагалеев, Энвер Набиев, Александра Родионова, Владимир Сайбель, Дарья Светяш, Антон Старостин, Александр Суразов, Балдан Цыдыпов, Денис Чернавин и Эдуард Шонов. Ещё двое выпускников стали депутатами региональных парламентов.

    Губернатором Белгородской области избран участник программы Александр Шуваев, Герой России и генерал-майор, ранее исполнявший обязанности главы региона. Депутатами регионального уровня стали Герой России Иван Болдырев, вошедший в Тамбовскую областную Думу по списку «Единой России», и Герой России Артур Потапов, избранный в Законодательное собрание Приморского края. До выборов Артур Потапов входил в состав Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса.

    Магомед Валихов, победивший по Махачкалинскому одномандатному округу № 10, поблагодарил избирателей и подчеркнул важность прямого диалога с людьми. «Благодарю жителей округа за оказанное доверие. В Госдуме буду представлять интересы Дагестана и работать над вопросами, которые волнуют людей. Для меня важно сохранять прямой контакт с людьми, знать, какие решения необходимы на местах, и добиваться их принятия на федеральном уровне. Знания, полученные в программе «Время героев», помогут мне в этой работе. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие земляков», – сказал он.

    Эдуард Казымов, избранный по Тушинскому одномандатному округу № 205 в Москве, одной из главных задач в Думе назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что намерен продолжить начатый во время встреч с избирателями разговор о городских и федеральных проблемах и опираться на управленческие навыки, полученные в программе «Время героев».

    Сергей Ковалёв заявил, что в работе в парламенте будет использовать опыт, полученный на республиканском и муниципальном уровнях в Адыгее. Нурсултан Муссагалеев подчеркнул, что приоритетом считает помощь ветеранам СВО и их адаптацию к мирной жизни.

    Организаторы программы напомнили, что в целом новые должности получили более 120 её участников. Среди них полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте России по делам ветеранов, ещё несколько участников «Времени героев» готовятся к переходу на новые места работы.

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    25 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    Памфилова поблагодарила приехавших на выборы в России западных наблюдателей

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила благодарность западным наблюдателям, которые не побоялись приехать на выборы депутатов Госдумы.

    Председатель ЦИК выразила благодарность иностранным гостям в информационном центре комиссии во время подведения предварительных итогов голосования, передает РИА «Новости».

    «США приехали, из Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Испании и других европейских стран тоже были. Я хочу отдать дань смелости этих людей. Она вызывает особое уважение… Огромное им спасибо. Знали, на что шли, осознанно приехали. Молодцы, спасибо», – сказала Элла Памфилова.

    Она подчеркнула, что иностранцы осознавали риски, которым подвергнутся по возвращении домой. По ее словам, факты давления подтверждаются, что демонстрирует истинное отношение к свободе слова в западных странах.

    Всего в Россию прибыли 1126 наблюдателей из 133 стран. Они посетили 54 региона от Калининграда до Приморья. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордном числе иностранных наблюдателей на федеральных выборах.

    Глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань назвала прошедшее голосование прозрачным и демократичным.

    Итальянский эксперт Анджело Д'Орси отметил праздничную атмосферу на избирательных участках.

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    25 сентября 2026, 12:54 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили избрание участников СВО в Госдуму

    Песков заявил о востребованности опыта героев СВО в Госдуме

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле позитивно оценили избрание участников специальной военной операции в Государственную думу, отметив важность их уникального опыта для работы парламента, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле позитивно оценивают итоги голосования, по результатам которого участники специальной военной операции стали депутатами, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность в том, что опыт этих людей будет крайне востребован в законодательной работе.

    «Это очень хорошо. Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили», – подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что новые парламентарии смогут внести существенный вклад в разработку различных инициатив, работая каждый на своем направлении.

    Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила об избрании 46 ветеранов спецоперации в Госдуму девятого созыва.

    В Ассоциации ветеранов СВО оценили результаты выборов колоссальным кредитом доверия от общества.

    Президент Владимир Путин назвал прошедшее голосование поддержкой бойцов на передовой.

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